Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El temblor de magnitud 5.6 que ocurrió en Chaparral, Tolima, el 3 de noviembre, dejó inquietos a muchos de sus habitantes debido a la intensidad con la que se sintió en la región. Según la información presentada, una de las razones principales para esta percepción fue la profundidad donde tuvo lugar el sismo, apenas a 19 kilómetros bajo la superficie. Este dato sitúa al evento dentro de la categoría de sismos superficiales, una característica que, de acuerdo con los expertos, puede amplificar los efectos perceptibles en las áreas cercanas al epicentro.

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La explicación que ofrecen los especialistas, recogida en el texto, señala que los sismos superficiales—también llamados sismos corticales—se originan dentro de la corteza terrestre y a muy poca distancia de la superficie. Debido a esta escasa profundidad, las ondas sísmicas recorren menos camino hasta salir a la superficie, lo que ocasiona que la intensidad del movimiento sea mayor en los lugares aledaños al punto de origen. Vale la pena señalar, según la fuente, que la magnitud del sismo no es el único factor que influye en la fortaleza de un temblor; la profundidad, de hecho, puede cambiar significativamente la manera en que las personas perciben el movimiento.

En contraste, los sismos intermedios—que pueden ocurrir hasta los 180 kilómetros de profundidad—y los sismos profundos—que superan esa cifra—se comportan de modo diferente. En estos casos, al recorrer más distancia, las ondas sísmicas tienden a perder fuerza, aunque el temblor puede sentirse a lo largo de un territorio más amplio. Sin embargo, lo que percibe cada persona depende no solo de la naturaleza del movimiento, sino también del tipo de suelo y de la magnitud concreta de cada evento, explica el artículo.

La importancia de diferenciar entre los tipos de sismos radica en entender por qué algunos movimientos telúricos se sienten con mayor fuerza, pese a tener magnitudes similares. Aunque la ciencia permite explicar el comportamiento de los temblores, el texto advierte que no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá el próximo evento. En ese sentido, la principal recomendación es mantener la prevención: identificar sitios seguros, contar con un plan familiar de emergencia y estar preparados en todo momento para actuar de forma adecuada ante un sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un sismo superficial se siente más fuerte que uno profundo?

Un sismo superficial se percibe con mayor fuerza cerca de su epicentro porque las ondas sísmicas recorren poca distancia hasta llegar a la superficie, conservando así buena parte de su energía. Según la información del artículo, a diferencia de los sismos profundos o intermedios, los movimientos superficiales impactan más intensamente a las zonas aledañas, aunque el área afectada sea más limitada.

¿Cómo influye la magnitud y la profundidad en la intensidad de un temblor?

La intensidad con la que una persona siente un temblor depende de la combinación entre la magnitud (la energía liberada) y la profundidad del evento. De acuerdo con lo explicado por los expertos citados en el artículo, aunque dos sismos tengan magnitudes similares, uno superficial puede sentirse mucho más fuerte que uno profundo debido a la corta distancia que recorren las ondas sísmicas, sumado a factores como el tipo de suelo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.