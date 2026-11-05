Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana del jueves 5 de noviembre de 2026, un temblor sacudió el departamento del Huila, según información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este evento sísmico, con magnitud de 3.1, fue localizado en el municipio de Tesalia y, de acuerdo con la entidad, tuvo una profundidad superficial. El boletín actualizado sobre este hecho fue difundido a las 10:33 a.m., hora local, a través de los canales oficiales del SGC.

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La importancia de este informe radica en el monitoreo permanente de la actividad sísmica que realiza el SGC, institución encargada de registrar y analizar los eventos sísmicos que ocurren en el territorio nacional. Al reportar este movimiento, el SGC reiteró su invitación a la ciudadanía para participar activamente en la plataforma de Sismo Sentido, donde las personas pueden registrar su experiencia sobre cómo percibieron el temblor.

Hasta el momento, según el boletín publicado, no se ha reportado ninguna afectación material ni personas heridas o lesionadas como consecuencia de este temblor en Tesalia, Huila. El reporte oficial se centra en la localización, la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico, subrayando que la situación está siendo monitoreada por las autoridades competentes.

Además, el SGC recordó a los habitantes del Huila y de Colombia en general que la información aportada por quienes perciben los temblores es esencial para fortalecer el monitoreo y la respuesta ante este tipo de fenómenos. Por esta razón, invitó a los ciudadanos que sintieron el sismo a ingresar en la plataforma oficial (sismosentido.sgc.gov.co) y registrar allí los detalles de su experiencia a través del formulario correspondiente.

Así, la colaboración entre instituciones especializadas como el SGC y la sociedad civil resulta esencial para mantener informado al país sobre la actividad sísmica y minimizar riesgos mediante la recolección y el análisis de datos en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del temblor reportado en Huila el 5 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo como epicentro el municipio de Tesalia, ubicado en el departamento del Huila. Este dato fue confirmado por el reporte oficial difundido la mañana del suceso.

¿Cuál es la magnitud y la profundidad del temblor ocurrido en Huila según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico que se presentó en Huila el 5 de noviembre de 2026 alcanzó una magnitud de 3.1 y se registró con una profundidad superficial, lo que significa que tuvo un origen poco profundo en la corteza terrestre.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.