Por: El Espectador

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El debate sobre las facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para modificar la estructura de la administración pública nacional ha ganado relevancia tras la radicación de una ponencia de archivo por parte del senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático. Nieto Loaiza, quien presentó el documento ante el Congreso, solicitó dar por archivado el proyecto que buscaba facultar al mandatario para fusionar y suprimir entidades públicas bajo el argumento de recortar el gasto estatal. Dicha iniciativa legislativa fue impulsada por los senadores Julia Correa y Juan Fernando Caicedo, también miembros del uribismo. Según lo documentado por El Espectador, la esencia de la propuesta era concederle al presidente la posibilidad de actuar, mediante decretos con fuerza de ley, durante seis meses para reorganizar aquellas instituciones cuyo crecimiento acumulado en las últimas tres décadas habría generado desorden administrativo.

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Sin embargo, en su ponencia de archivo, Nieto Loaiza subraya que no es viable que el Congreso otorgue este tipo de facultades extraordinarias sin una solicitud precisa y sin ambigüedad por parte del Gobierno Nacional. El senador enfatiza que la petición debe ser clara y específica para cumplir con los preceptos constitucionales. Además, advierte que el Ejecutivo ya ha solicitado este tipo de facultades en proyectos de ley propios, como el de ajuste fiscal que será debatido pronto en el Capitolio. En ese proyecto, como señala El Espectador, el artículo 7 propose otorgar al Ejecutivo la autoridad para crear, suprimir, fusionar, reorganizar o reestructurar carteras y entidades estatales, evitando así la duplicidad legislativa sobre una misma temática y en un mismo periodo.

La iniciativa también proponía al presidente modificar la naturaleza jurídica de las entidades, redefinir sus funciones y estructura, y trasladar competencias según lo considerara necesario, aunque sin generar nuevas funciones. Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal, De la Espriella podría suprimir, fusionar o modificar organismos estatales de diversa índole, incluidas superintendencias y agencias, siempre y cuando se justifique la creación de nuevas entidades para reemplazar funciones esenciales y con una vigencia de hasta seis meses. En línea con la búsqueda de austeridad, Correa y Caicedo propusieron además reducir en 50% las Unidades de Trabajo Legislativo. El alcance de estos cambios será objeto de intenso debate dentro del Congreso en las próximas semanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los cambios en la administración pública si se aprueba el proyecto de ajuste fiscal de De la Espriella?

Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal del presidente Abelardo de la Espriella, el mandatario podría fusionar, suprimir, crear o reorganizar ministerios y otras entidades estatales mediante decretos con fuerza de ley, en busca de un Estado más eficiente y menos costoso durante un periodo limitado de seis meses, según El Espectador.

¿Qué significa que el presidente tenga facultades extraordinarias para reorganizar entidades públicas?

Contar con facultades extraordinarias implica que el presidente recibiría autorización legislativa para modificar, mediante decretos que tengan fuerza de ley y por un tiempo determinado, la estructura, funciones y naturaleza jurídica de entidades del Estado, sin requerir cada vez la aprobación del Congreso, concentrando temporalmente el poder de reorganizar la administración pública, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.