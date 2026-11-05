La aparición de nuevas fotos en el señalamiento de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro tiene un capítulo especial por la revisión que llevan a cabo los expertos frente a las pruebas que ella presenta.

Sigue a PULZO en Discover

De ahí, se conoció que sobre el mediodía del jueves 5 de noviembre de 2026 se presentó el arribo de esa mujer al búnker de la Fiscalía General de la Nación para exponer uno de los elementos claves.

Cabe recordar que ella aseguró que el líder del Pacto Histórico le ofreció contratos con entidades como forma de pago presuntamente por la prestación de servicios íntimos para él.

Esas declaraciones salieron a flote el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en medio de la sorpresa general, entre los detractores del exmandatario y quienes cuestionan los mencionados señalamientos.

Lee También

Incluso, Vanessa de la Torre señaló a Petro por olor “putrefacto” en un episodio con el que se plantea un comportamiento por parte del entonces presidente de Colombia, tema que ahora es parte del debate.

De ahí, Caracol Radio indicó que Jiménez le entrega el celular a la Fiscalía para la extracción forense del dispositivo y advirtió que “se estima que la diligencia durará cuatro horas”, aunque para el caso no se tiene claro en qué momento finalizaría.

El análisis de este material como probatorio contra Petro busca que la Corte Suprema tenga elementos para la revisión del caso que ya está bajo su potestad para responder a los señalamientos de la mencionada mujer.

Cabe recordar que la senadora María José Pizano también fue mencionada por la joven dentro de todo el proceso de los contratos, como una de las personas que estuvo a cargo de una de las entidades en esa época.

Días atrás, el supervisor de dos contratos de Jiménez reconoció que la tuvo a cargo, aunque para el caso en cuestión aclaró que no supo cómo se presentó la contratación de ella.

Los resultados que surjan del mencionado proceso clave van a servir para avanzar o no en la investigación de uno de los señalamientos más controversiales contra un mandatario.

¿Cómo es una extracción forense de un celular?

La extracción forense de un teléfono móvil constituye uno de los procedimientos técnicos más determinantes dentro de las investigaciones judiciales modernas para recopilar pruebas digitales legalmente válidas.

El proceso inicia estrictamente en el lugar de los hechos mediante el aislamiento físico y electromagnético del equipo incautado para bloquear cualquier comunicación inalámbrica remota.

Los peritos depositan el terminal dentro de bolsas de Faraday especializadas, impidiendo la recepción de llamadas, mensajes de texto o comandos de borrado remoto vía internet.

Posteriormente, el personal forense traslada el artefacto al laboratorio oficial garantizando el riguroso registro documental de la cadena de custodia para evitar impugnaciones procesales posteriores.

Una vez en el laboratorio especializado, los ingenieros conectan el teléfono apagado o desbloqueado a estaciones de trabajo forenses certificadas mediante cables de datos blindados.

Los expertos seleccionan entre tres metodologías técnicas de extracción según el estado operativo del teléfono, el nivel de cifrado y el sistema operativo involucrado.

La extracción manual permite visualizar y registrar fotográficamente los elementos directamente visibles en pantalla, siendo el método más básico pero menos exhaustivo del análisis.

La modalidad lógica utiliza los comandos del fabricante para copiar archivos del sistema, registros de llamadas, listas de contactos, galerías multimedia y bases de mensajería instantánea.

Por su parte, la extracción física realiza un volcado binario directo de los chips de memoria flash, logrando recuperar registros borrados y fragmentos de información oculta.

Durante cada volcado digital, el software forense genera automáticamente una función algorítmica de comprobación denominada valor hash para blindar la integridad del contenido original extraído.

Esa firma criptográfica irrepetible asegura ante los jueces que ningún funcionario modificó, eliminó o implantó archivos durante el análisis técnico de los elementos materiales probatorios.

Finalmente, los especialistas procesan los datos brutos, elaboran un informe técnico pericial estructurado y entregan las conclusiones detalladas a los fiscales del caso penal correspondiente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.