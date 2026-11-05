En medio de las revelaciones sobre el caso de Gustavo Petro con Deicy Jiménez, un capítulo adicional salió a flote acerca de las incidencias durante el mandato en cuestión en Colombia.

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Vanessa de la Torre puso sobre la mesa en la emisión matutina de La FM de este jueves 5 de noviembre de 2026 un episodio inédito en el que relató un momento que ahora tomaría mayor pertinencia.

“Pensaba que es parte de su vida privada”, aseguró en primera instancia antes de referirse a un homenaje al M-19 en el que según ella se afirmó que Petro “no llegó porque estaba con una gripa horrible”.

Lo cierto es que la comunicadora ofreció otros detalles de lo que supuestamente se encontró al día siguiente, en una escena en la que se refirió al líder del Pacto Histórico.

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“Me encuentro al [entonces] presidente a las 3 de la tarde y usted no sabe el estado en el que estaba el mandatario en ese momento. No se podía sostener, olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas y un montón de gente. Todos esos esquemas de seguridad obviamente protegiéndolo y yo me los salté, me acerqué y lo saludé. Le dije: ‘Presidente, cómo siguió’. Él contestó: ‘¿De qué?’. Le dije: ‘No dizque tenía una gripa horrible’, a lo que replicó: ‘Ah, no, aquí me mejoré un poquito'”, contó De la Torre.

Esta declaración queda sobre la mesa en el contexto del video en el que presuntamente aparece Petro con Deicy Jiménez, en medio de un escándalo por señalamientos sobre contratos para pagos de servicios íntimos. De ahí, la periodista apuntó contra el exmandatario.

“Ese día dije: ‘Este señor está podrido por dentro y es absolutamente sórdido y absolutamente decrépito’. Pero como estábamos en la onda de que hay que respetarle la vida privada a la gente, pues dije: ‘Es la vida privada de él, son las 3 de la tarde, no cumplió su agenda del viernes'”, afirmó.

El relato llevó a una conclusión acerca de la gestión que tuvo el líder del Pacto Histórico como jefe de Estado en Colombia entre 2022 y 2026, con el marco de las múltiples controversias durante su periodo.

“A mí me preocupa muchísimo que durante los últimos 4 años hayamos estado en manos de un señor tan sórdido y tan desajustado. Y volviendo a lo que decimos con Santiago [Ángel], pero con absoluta certeza de que esos mensajes que mandó a las 2 de la mañana los hizo borracho. La pelea en la cual nos estaba metiendo, las decisiones que tomó”, criticó y sentenció: “¿Usted le soltaría sus hijos a un señor así?”.

Las afirmaciones sobre el supuesto estado de Petro todavía no tienen respuesta por parte del exmandatario, que ahora está en el ojo del huracán por el caso con Deicy Jiménez.

Inaudito 🇨🇴 Vanessa de la Torre @vanedelatorre rompe el silencio y cuenta que cuando en un evento Petro se excuso que estaba enfermo en realidad estaba era ebrio y que olía putrefacto Tienen que escuchar esto 👇 https://t.co/N41yv8TgXN — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) November 5, 2026

¿Cuál es la polémica de Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

La controversia política y judicial que involucra a Gustavo Petro y Deicy Jiménez desató un intenso debate nacional sobre la contratación estatal en Colombia.

El caso estalló cuando la mujer denunció públicamente que círculos políticos entregaban puestos oficiales y órdenes de prestación de servicios a cambio de favores íntimos.

Según su relato público, este supuesto esquema de retribuciones laborales comenzó durante la época en que el dirigente ejercía funciones como congresista en el Capitolio Nacional.

La denunciante afirmó que diversos intermediarios gestionaban vinculaciones burocráticas condicionadas al otorgamiento de encuentros íntimos, extendiendo además sus señalamientos a figuras como la excongresista María José Pizarro.

Asimismo, salieron a relucir convenios estatales recientes suscritos por la testigo en dependencias como el Ministerio del Interior, donde laboró como apoyo a la gestión.

Exfuncionarios de esa cartera confirmaron la legalidad de dichos acuerdos, justificando la incorporación de la contratista en la evidente carencia de personal de planta.

Frente a la gravedad de los testimonios, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia formal para indagar lo ocurrido.

El alto tribunal designó al magistrado instructor Javier Fernando Fonseca para revisar la solidez de las evidencias y evaluar posibles versiones libres de los involucrados.

De manera simultánea, la Fiscalía General de la Nación inició actuaciones preliminares para verificar los documentos contractuales y contrastar las declaraciones entregadas por los testigos.

Por su parte, el expresidente Petro rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que jamás entregó cargos a cambio de favores personales ni incurrió en delitos sexuales.

El dirigente y sus defensores calificaron los señalamientos como un montaje difamatorio diseñado para vulnerar su imagen pública y la de su movimiento político.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.