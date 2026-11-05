Por: El Espectador

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En medio de una de las controversias más sonadas de las últimas semanas, Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro por supuestamente pagar encuentros sexuales a través de contratos públicos, publicó un video en sus redes sociales con el propósito de respaldar sus acusaciones. En la grabación, Jiménez aparece junto a quien sería el exmandatario en una habitación, y en el mensaje que acompaña el video afirmó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, según lo reportado en su perfil de Instagram.

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La respuesta no tardó en llegar. De acuerdo con El Espectador, el abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, emitió un comunicado indicando que el video divulgado carece de fecha, lugar y origen verificable. Carranza enfatizó que “su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”. Insistió en que el fragmento difundido no constituye una prueba mientras no sea sometido al análisis judicial correspondiente. Aunque el comunicado de la defensa no negó explícitamente que Petro fuera la persona en el video, reafirmó que el exmandatario “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”. Además, Carranza advirtió que no debatirán en público lo que debe resolverse en los estrados judiciales y remarcó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

La investigación por estos hechos fue asumida por la Fiscalía el 23 de octubre, y días después la Procuraduría abrió una indagación previa sobre posibles irregularidades relacionadas con funcionarios del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y otras entidades. El abogado de Jiménez renunció por razones de seguridad y, poco después, salió a la luz el video. Según la defensa de Petro, corresponde a las autoridades determinar si existe una estrategia orientada a instaurar un juicio mediático antes que judicial. En todo caso, pidieron a las autoridades adoptar medidas de protección para la testigo y quienes estén implicados en el proceso, rechazando cualquier forma de presión o amenaza.

En redes sociales, Gustavo Petro reiteró su postura. Señaló que “los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales” y afirmó que nunca usó un contrato estatal para obtener favores personales. Además, destacó que el video divulgado no fue examinado por peritos especializados ni por jueces, y que las pruebas deberían entregarse ante la justicia, no divulgarse públicamente.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre las denuncias contra Gustavo Petro?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía abrió formalmente una investigación tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre supuestos pagos de favores sexuales mediante contratos. La Procuraduría también inició una indagación previa para identificar responsables disciplinarios en entidades públicas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Procuraduría enfatizan que el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.

¿Qué es un contrato de prestación de servicios y cómo se relaciona con la denuncia?

En el contexto de esta denuncia, un contrato de prestación de servicios es un acuerdo suscrito entre una persona y una entidad pública para desarrollar tareas específicas por un tiempo determinado. Según la acusación de Jiménez citada por Semana y El Espectador, estos contratos habrían sido usados para presuntamente pagar favores sexuales, aunque hasta el momento, la defensa de Petro niega cualquier uso indebido de estos instrumentos y sostiene que debe esclarecerse todo ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.