El horizonte judicial del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se tornó más complejo este jueves 5 de noviembre de 2026, luego de que la periodista D’Arcy Quinn revelara en La FM la existencia de un chat clave entregado a las autoridades. En la conversación, el exmandatario le envía a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la hoja de vida de Deicy Jiménez acompañada de una directriz para que fuera vinculada mediante un contrato en el Ministerio del Interior.

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La revelación se conoce días después de que Jiménez divulgara un video en sus redes sociales para demostrar su cercanía con el exjefe de Estado ante las negativas de personas de su círculo cercano. Adicionalmente, se conoció que Rodríguez y Jiménez sostuvieron una reunión previa en la cual acordaron llevar una defensa conjunta al percatarse de que sus versiones se complementan. De acuerdo con la información ventilada por el medio radial, Rodríguez ubicó a Jiménez entre sus contactos tras recordar que era una de las mujeres para las que el entonces presidente le había solicitado gestionar un cargo o contrato público.

No obstante, el material probatorio más delicado radica en la existencia de un segundo chat que aún no ha sido divulgado públicamente. Según lo conocido, Petro le habría solicitado la hoja de vida directamente a la joven y, posteriormente, la directora de una entidad se comunicó con ella para concretar un nuevo acuerdo laboral. En medio de dichas gestiones, el exmandatario le habría exigido un encuentro íntimo al que la bachiller se negó, tras lo cual la funcionaria encargada le comunicó horas más tarde que el contrato no se firmaría. Ante este panorama, la Fiscalía le ha pedido a Jiménez abstenerse de filtrar detalles privados del proceso para no entorpecer las pesquisas, mientras que la entrega formal de las evidencias se realizará a través de su nueva abogada, luego de la renuncia de su anterior apoderado.

Frente a las posibles consecuencias penales, el exfiscal general Francisco Barbosa analizó los escenarios jurídicos derivados de estas pruebas. Según explicó, el primer chat sobre la hoja de vida enviada al DAPRE podría configurar un presunto tráfico de influencias de servidor público, tipificado si se comprueba que Petro usó su jerarquía de manera indebida ante otro funcionario, sin que sea requisito indispensable que él firmara el documento. Asimismo, mencionó la posible ocurrencia de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en caso de haberse omitido trámites esenciales.

Sobre el segundo chat, en caso de ser validado legalmente por los investigadores, Barbosa advirtió que se tipificaría un delito de acoso sexual por el uso de la posición de poder para presionar relaciones no consentidas bajo la amenaza de retirar un contrato. Adicionalmente, indicó que podría configurarse concusión, figura descrita cuando un servidor público exige dinero o “cualquier otra utilidad”, que en este evento equivaldría a un beneficio de carácter sexual. Con estos elementos, la responsabilidad penal del exmandatario queda bajo el escrutinio definitivo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.