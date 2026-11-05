Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre la polémica que desató la divulgación de un video ampliamente compartido en redes sociales, el cual involucra a figuras de su Gobierno. Según información contenida en un comunicado del propio mandatario, este consideró la difusión de las imágenes como un ataque directo y anunció que tomará acciones ante las autoridades. Petro sostuvo que el material en cuestión no ha sido analizado por expertos ni valorado por un juez, motivo por el cual su autenticidad, fecha, origen y contenido concreto permanecen sin esclarecerse. Insistió en que "lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno", defendiendo así tanto su gestión como a las mujeres de su equipo.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el presidente y recogidas en medios como El Nuevo Día, Petro dirigió duras críticas contra aquellas personas y sectores políticos que han reproducido las imágenes. Se preguntó si la difusión de ese video puede considerarse periodismo y cuestionó el morbo mediático al preguntar: "¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?". Además, hizo un llamado a proteger a la testigo y a quienes están participando en el proceso judicial, subrayando la importancia de la reserva y el debido proceso en este tipo de situaciones.

El presidente aprovechó el escenario para desviar la atención hacia una ley discutida en el Congreso, de la que mencionó incluye una reducción de penas para quienes han participado en narcotráfico. Criticó los beneficios de esta norma y advirtió que, en su opinión, no debería superar el examen de constitucionalidad. Según Petro, el escándalo generado por la difusión del video podría estar ocultando la discusión pública acerca de dicha ley, mostrando así su preocupación sobre la manipulación mediática y el enfoque informativo.

Finalmente, Petro confirmó que instruyó a su abogado para presentar una demanda ante las autoridades competentes, marcando así el inicio de una acción legal frente a la controversia. Además, reafirmó que respetará las directrices impuestas por el magistrado encargado del caso, y que no responderá a través de videos o medios similares, sino a través de los conductos establecidos por la justicia. Con este pronunciamiento, el presidente llevó la disputa del debate mediático al ámbito judicial y político, dejando abierta la discusión sobre los límites de la información y la protección de las personas vinculadas al Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro anunció una demanda tras la difusión del polémico video?

El presidente Gustavo Petro anunció una demanda debido a que considera que la publicación del video representa un ataque sin pruebas verificadas ni contexto judicial, ya que la autenticidad y el contenido de las imágenes no han sido examinados formalmente. Según aclaró, busca que la discusión se aborde en instancias legales y de acuerdo con la reserva judicial pertinente, en vez del escenario mediático, y proteger así a las personas involucradas en el proceso.

¿Qué afirmó Petro sobre la relación entre el video polémico y la ley de reducción de penas para narcotraficantes?

Gustavo Petro sugirió que la polémica alrededor del video podría estar distrayendo la atención pública de una ley recientemente debatida en el Congreso, la cual contempla beneficios como la reducción de penas para narcotraficantes. El mandatario cuestionó la legitimidad de dicha ley y afirmó que ningún video debería ocultar un debate tan relevante para el país, expresando su desacuerdo frente a los beneficios que otorga a quienes han cometido delitos de tráfico de drogas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.