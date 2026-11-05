Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) citó a un nuevo paro nacional el 19 de noviembre de 2026 para manifestar su rechazo al gobierno de Abelardo de la Espriella y a la propuesta de reforma tributaria que impulsa su administración. De acuerdo con el comunicado publicado el 30 de octubre, la organización sindical expresó una dura crítica a las políticas económicas y sociales implementadas y planeadas por el actual Gobierno. Según la CUT, estas medidas representarían un retroceso considerable en términos de derechos laborales, sociales y ambientales, calificando a la actual administración como “fascista e ilegítima”.

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En su llamado, la CUT invitó de manera abierta no solo a sus miembros, sino también a otros sindicatos, estudiantes, campesinos, organizaciones políticas y una diversidad de sectores sociales para que participen en las movilizaciones. El sindicato argumenta que la reforma tributaria propuesta contiene elementos especialmente polémicos para la clase trabajadora y los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el documento difundido y citado por los medios, el principal punto de discordia es la aplicación de un IVA (impuesto al valor agregado) del 19 % a los alimentos y productos básicos, lo que encarecería significativamente la canasta familiar. Además, el proyecto contempla un aumento en los impuestos sobre la renta de trabajo y la cotización al sistema de salud hasta un 8 %.

La CUT cuestiona que, al tiempo que se elevan estos tributos, el Gobierno prevé aplicar reducciones tributarias que, según la organización, beneficiarían a los sectores con mayor capital. Además de los temas fiscales, el sindicato denuncia el riesgo de que se otorguen facultades especiales al presidente para reestructurar el Estado. Según sus estimaciones, esto podría conllevar la eliminación de hasta 700.000 empleos públicos y facilitar la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Cenit y Grupo Bicentenario.

Por otra parte, la central obrera rechaza posibles cambios en los acuerdos de paz, advierte lo que considera restricciones impuestas a la movilización social y denuncia el posible desmonte de derechos laborales y sociales adquiridos bajo el gobierno de Gustavo Petro. En su comunicado, la CUT afirma que la protesta del 19 de noviembre será la continuidad de las marchas realizadas el 14 de octubre y hace un llamado a fortalecer la oposición “en las calles” bajo la consigna “¡Democracia o fascismo!”. La discusión en torno a la reforma tributaria se presenta como un eje central de confrontación entre el gobierno y diferentes sectores sociales.

¿Cuáles son los puntos centrales que motivan el paro nacional del 19 de noviembre según la CUT?

De acuerdo con la información divulgada por la CUT, los principales motivos del paro son el rechazo al IVA del 19 % para alimentos y productos básicos, el aumento de impuestos a las rentas de trabajo, la subida de la cotización a salud al 8 %, la posible masiva eliminación de empleos públicos y la eventual privatización de empresas estatales. Además, la CUT se opone a reformas que, en su criterio, pondrían en riesgo conquistas laborales y sociales.

¿Qué implica la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella según la CUT?

Según la Central Unitaria de Trabajadores, el proyecto de reforma tributaria contempla un incremento del IVA al 19 % para alimentos y bienes básicos, mayores exigencias fiscales sobre rentas de trabajo y el aumento de la cotización a salud. La CUT sostiene que la iniciativa beneficiaría principalmente a los grandes capitales y pone en riesgo empleos estatales y derechos sociales, generando un ambiente de tensión y protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.