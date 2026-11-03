Por: El Espectador

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El alcalde Carlos Fernando Galán enfrenta un nuevo reto político tras su segundo intento por impulsar una reforma tributaria ya aprobada. Su capacidad para gobernar en el Concejo de Bogotá volverá a ser puesta a prueba en el segundo semestre de 2026, una etapa crucial para obtener la aprobación del último presupuesto distrital de su administración. Este presupuesto, que asciende a COP 42,7 billones, representa la cifra más alta en la historia de la ciudad, conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda.

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Galán ha expresado que las prioridades de su administración para solicitar estos cuantiosos recursos al Concejo son "culminar proyectos, atender la cobertura de servicios esenciales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá", resaltando así los propósitos centrales del Plan Distrital de Desarrollo. De acuerdo con los datos oficiales, el presupuesto propuesto presenta un incremento del 4,2 % en comparación con el de 2025, equivalente a COP 2,3 billones adicionales frente al año anterior.

La Secretaría de Hacienda detalló cómo se distribuirán estos recursos. Aproximadamente el 78 % del monto total, es decir, COP 33,2 billones, será destinado a inversión en diversos sectores de la ciudad. Por su parte, el 13,3 %, lo que representa COP 5,7 billones, cubrirá los gastos de funcionamiento, mientras que el 8,8 % restante, correspondiente a COP 3,8 billones, se destinará al servicio de la deuda. Este último rubro se refiere a los pagos de créditos y vigencias futuras, que no podrán ser encaminados hacia proyectos nuevos, sino que se usarán para saldar obligaciones financieras adquiridas previamente.

La evolución del servicio de la deuda muestra que este rubro ha incrementado progresivamente desde 2024. Inicialmente, ascendía a COP 2 billones, luego subió a COP 2,57 billones y ahora alcanza los COP 3,8 billones, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En lo que respecta a la distribución sectorial de los recursos, la Alcaldía mantuvo en 2025 la política de priorizar los sectores de educación, movilidad y salud. Sin embargo, menos de la mitad del total destinado a inversión se asigna a estos frentes, según la discriminación del presupuesto publicada oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto aumentó el presupuesto distrital de Bogotá para 2026 frente al año anterior?

El presupuesto distrital presentado al Concejo de Bogotá para 2026 refleja un aumento del 4,2 % respecto al aprobado en 2025, es decir, un incremento de COP 2,3 billones según datos de la Secretaría de Hacienda. Este aumento convierte el presupuesto de 2026 en el más alto registrado para la ciudad.

¿Cómo se distribuye el presupuesto de Bogotá entre inversión, funcionamiento y servicio de la deuda?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cerca del 78 % del presupuesto (COP 33,2 billones) se destinará a inversión; el 13,3 % (COP 5,7 billones) a funcionamiento, y el 8,8 % (COP 3,8 billones) al servicio de la deuda, utilizado para pagar créditos y vigencias futuras, sin cubrir nuevos proyectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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