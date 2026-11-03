Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), abrió oficialmente la convocatoria “Retos de Investigación en Salud, Vejez y Envejecimiento”, un llamado dirigido a centros de investigación y universidades para enfrentar los desafíos del envejecimiento acelerado en la ciudad, de acuerdo con lo publicado por la Alcaldía. Según declaraciones de Salomé Valencia, asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Salud, el objetivo principal es que diferentes grupos unan sus conocimientos y habilidades, presentando propuestas basadas en evidencia científica que permitan dar soluciones creativas y útiles a los retos que surgen con la vejez y el envejecimiento.

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La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de más de 1,2 millones de personas mayores de 60 años que viven en Bogotá. Las alianzas convocadas deben estar integradas por al menos tres grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y con una trayectoria comprobada en áreas como salud pública, gerontología, geriatría, epidemiología, demografía o ciencias sociales aplicadas a la salud, de acuerdo con información de la Alcaldía. Las propuestas podrán presentarse hasta el 15 de febrero de 2027 a través del sitio web de la Agencia Atenea.

Con un presupuesto total de 1.101.496 pesos, la convocatoria cofinanciará hasta siete proyectos de investigación aplicada, cada uno con la posibilidad de recibir hasta 157 millones de pesos y un tiempo máximo de ejecución de 30 meses. De acuerdo con Víctor Saavedra, director general de la Agencia Atenea, la estrategia busca impulsar la investigación en red y evitar proyectos aislados, enfocándose en eliminar barreras de salud, proteger la salud mental de la población mayor y fortalecer las redes comunitarias que pueden garantizar un envejecimiento digno y autónomo.

Los cinco retos que deben abordar los proyectos seleccionados son: alfabetización digital para acceso a servicios; estrategias intergeneracionales y envejecimiento activo; determinantes y atención en salud mental; producción de evidencia para el Plan de Salud Pública (PSPIC); y fortalecimiento de redes comunitarias y apoyo a personas cuidadoras.

Para poder participar, las alianzas deben tener sede en Bogotá Región y cumplir requisitos como: estar lideradas por universidades o centros de investigación, involucrar al menos tres grupos acreditados por MinCiencias y contar con un Investigador Principal perteneciente a un grupo A1 o A. Además, la gestión de los recursos debe estar a cargo de una institución responsable. A las alianzas que involucren grupos de la Secretaría Distrital de Salud o de las Subredes Integradas de Servicios de Salud (E.S.E.) se les otorgarán puntos adicionales en la evaluación, según la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria Retos de Investigación en Salud, Vejez y Envejecimiento?

Los requisitos principales para participar son que la alianza esté integrada por instituciones con sede en Bogotá Región, liderada por una universidad o centro de investigación, incluya al menos tres grupos reconocidos por MinCiencias en áreas afines, cuente con un Investigador Principal de un grupo A1 o A, y que una institución sea responsable de la administración de los recursos.

¿Cuáles son los cinco retos principales que deben abordar los proyectos de Bogotá Científica sobre vejez y envejecimiento?

Los cinco retos definidos son: alfabetización digital, estrategias intergeneracionales, atención en salud mental, generación de evidencia para el Plan de Salud Pública y fortalecimiento de las redes comunitarias junto con el apoyo a cuidadores, según información de la convocatoria oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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