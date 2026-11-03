Por: El Espectador

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El concejo de Bogotá ha comenzado un nuevo debate sobre la posibilidad de desarrollar un malecón junto al río Bogotá, una idea que, aunque no es nueva, vuelve a estar en discusión tras la solicitud presentada por Rolando González, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo. González propuso incluir en el presupuesto distrital para la vigencia 2027 los recursos necesarios para estudios de viabilidad. Este malecón se plantea como un gran corredor que integraría senderos peatonales, ciclorrutas, zonas verdes y espacios públicos, beneficiando a las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, de acuerdo con la información divulgada durante la discusión del presupuesto.

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La propuesta todavía está en una fase muy preliminar. Aún no existe una definición concreta respecto a planos, extensión, ubicación para la primera etapa, cronograma, presupuesto o una entidad responsable de su ejecución. Según se explicó, la Secretaría de Hacienda debería identificar recursos en 2027 para la realización de estudios y diseños iniciales, mientras que las localidades ribereñas podrían contribuir gracias a convenios interadministrativos. Por ahora, el debate no busca iniciar inmediatamente las obras, sino decidir si la fase de estructuración podrá contar con financiación en el presupuesto del próximo año.

En el presupuesto radicado por el Distrito ante el concejo, que asciende a 42,7 billones de pesos para 2027 —de los cuales 33,2 billones corresponden a inversión y 6,8 billones al sector Movilidad—, las prioridades son obras como la Primera Línea del Metro, troncales alimentadoras, la Nueva Calle 13, el corredor de la carrera Séptima y el mantenimiento de la malla vial. El malecón del río Bogotá no aparece entre los proyectos priorizados, por lo que su inclusión dependerá del debate presupuestal recién iniciado.

La idea de un malecón sobre el río Bogotá viene gestándose desde años atrás. En 2016, durante la administración de Enrique Peñalosa, el Plan de Desarrollo ya contemplaba el Gran Malecón del Río Bogotá como parte de un gran circuito ambiental. Más tarde, Peñalosa sugirió un corredor de 100 kilómetros entre Tibitoc y el embalse del Muña. No obstante, ninguno de estos planteamientos concretó la ejecución de la obra, ni corresponde exactamente con la propuesta actual. Además, cualquier intervención en la zona debe respetar las determinantes ambientales impuestas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) desde 2018, que declaró el Parque Lineal Río Bogotá como de superior jerarquía ambiental.

En contraste, la avenida Suba-Cota es un proyecto que ya ha superado etapas de diseño y adquisición de predios, y cuenta con el respaldo de recursos tanto distritales como nacionales, a diferencia del malecón, que apenas inicia su posible camino administrativo. Por ahora, el futuro del malecón depende de si el Concejo le otorga presupuesto para iniciar estudios y diseños, lo que abriría la puerta a una eventual transformación urbanística del borde occidental de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requiere Bogotá para construir un malecón sobre el río Bogotá?

Para que la capital logre concretar la idea de un malecón sobre el río Bogotá, primero necesita asegurar recursos para estudios y diseños, definir el tramo inicial, desarrollar diseños técnicos y concertarse con las autoridades ambientales. Además, debe adelantarse la gestión de predios y buscar fuentes de financiación para la construcción. Sin superar estos pasos, la posibilidad de ver el malecón construido sigue siendo solo una expectativa discutida en el Concejo.

¿Por qué el malecón del río Bogotá no está entre las prioridades del presupuesto distrital?

El malecón no aparece en el listado de obras priorizadas por la administración distrital porque la inversión para 2027 se concentra en otras infraestructuras como la Primera Línea del Metro y la Nueva Calle 13. Con grandes sumas destinadas a movilidad y a proyectos ya avanzados, el malecón sigue pendiente de ser respaldado o incluido en el debate presupuestal, sin contar aún con financiación asegurada para su fase de estudios y diseños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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