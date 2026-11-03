Por: El Espectador

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Durante la celebración de Halloween, Bogotá vivió un momento inusual en materia de seguridad vial, especialmente en un contexto caracterizado por un año complicado para la movilidad y las fatalidades en las vías. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la capital, la ciudad logró transitar el puente festivo, correspondiente a la noche del 29 de octubre hasta la madrugada del 3 de noviembre, sin registrar motociclistas fallecidos en los horarios en los que aplicaron las restricciones para motos. Esta situación representó una reducción significativa, del 75 %, en las fatalidades viales respecto al mismo periodo de 2024, según detalló la entidad.

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Sin embargo, es importante precisar que sí se presentó una muerte en las vías durante esos días: un peatón perdió la vida dentro del horario de restricción. Además, el despliegue de controles por parte de las autoridades arrojó un saldo de 2.132 comparendos impuestos y 1.830 motocicletas inmovilizadas, ambas cifras asociadas al incumplimiento de las medidas especiales establecidas para la temporada de Halloween.

Los operativos se concentraron en 21 puntos estratégicos de la ciudad, en donde se verificó el cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 472 de 2026. Según reportó la Secretaría de Movilidad, entre las infracciones sancionadas destacó la C.14, relacionada con circular por sitios u horarios prohibidos. Las restricciones incluyeron la prohibición de circular motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. en toda Bogotá, durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre. Adicionalmente, se estableció la restricción total de circulación de motos, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m., en 19 corredores viales específicos, finalizando estas medidas en la madrugada del 3 de noviembre.

El objetivo de la administración distrital fue mitigar conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y las 'rodadas del terror'. Esto cobra especial significado si se tiene en cuenta que, según datos de la Secretaría de Movilidad, entre 2022 y 2024 los fines de semana de Halloween dejaron un promedio anual de 15 muertes viales, donde el 80 % fueron motociclistas y el 73 % de los casos se presentaron en la noche y en vías principales. En 2026, la entidad reportó que los motociclistas representaban el 49 % de las víctimas fatales por accidentes viales en ese año. Así, aunque el saldo del último puente es positivo, las cifras invitan a observar el comportamiento del resto del año para confirmar si la tendencia a la baja se consolida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las restricciones para motocicletas en Bogotá durante Halloween?

Las restricciones en Bogotá durante Halloween incluyeron la prohibición de circular con acompañante en motocicleta en toda la ciudad, entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., en las noches del 29, 30 y 31 de octubre y los días 1 y 2 de noviembre. Además, en 19 corredores viales, se aplicó una restricción total de circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. Estas medidas terminaron en la madrugada del 3 de noviembre, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad.

¿Por qué los motociclistas son considerados el actor vial más vulnerable en Halloween?

Según datos de la Secretaría de Movilidad, los motociclistas han sido los actores viales más vulnerables durante la temporada de Halloween en Bogotá. Entre 2022 y 2024, el 80 % de las muertes viales en este periodo correspondieron a motociclistas y el 73 % de los siniestros ocurrieron en la noche y en vías principales. En 2026, el 49 % de las víctimas fatales en accidentes viales también eran motociclistas, lo que evidencia la exposición y el alto riesgo de este grupo en esas fechas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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