Por: El Espectador

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El reciente proyecto de presupuesto presentado ante el Concejo de Bogotá propone para 2027 un total de COP 42,7 billones, de los cuales 6,8 billones estarían destinados al sector Movilidad. Esta asignación, que representaría 15,9 % del presupuesto global, posiciona a Movilidad como el segundo sector con mayor inversión, solo superado por Educación, al que se le plantean 9,1 billones, según la información presentada por la Alcaldía y datos resumidos por El Espectador.

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Dentro de los principales frentes de inversión para Movilidad figura la continuidad de la Primera Línea del Metro de Bogotá, eje central de la infraestructura de transporte público local. Asimismo, son prioritarias las troncales alimentadoras que ayudarían a conectar distintos sectores con el sistema troncal principal, la intervención de la Nueva Calle 13, la mejora del corredor de la carrera Séptima y el mantenimiento de la malla vial urbana. Sin embargo, el documento entregado por la Administración Distrital no especifica cómo se distribuirían los $6,8 billones entre esos proyectos, lo que deja pendiente el desglose para cada obra y obliga a esperar el avance del trámite en el Concejo para conocer los montos exactos.

Llama la atención la reducción en la partida para Movilidad frente al presupuesto aprobado en 2026, que fue de 9,2 billones, es decir, una disminución de cerca del 26 %. De acuerdo con la información oficial, esta variación no necesariamente representa una suspensión de obras o menor actividad en la ciudad, ya que los recursos se programan según los tiempos de ejecución, contratos, desembolsos de créditos y aportes de la Nación, que pueden variar en cada vigencia fiscal.

Para la Primera Línea del Metro, a lo proyectado por el Distrito se suma un anuncio del Gobierno Nacional: el Presupuesto General incluiría recursos por 1,9 billones para asegurar la continuidad de la obra. Es importante resaltar que este aporte nacional es independiente de la bolsa que plantea Bogotá para Movilidad, y no debe sumarse como una sola asignación a un proyecto específico. Además, tanto la Alcaldía como la Nación han reiterado la intención de extender la línea hacia el norte y financiar estudios para una futura Línea 4, aunque aún no se detallan valores para esos desarrollos.

Entre tanto, la Nueva Calle 13 y el corredor de la carrera Séptima mantienen prioridad en la agenda de inversiones distritales, a la par con las troncales alimentadoras y labores de mantenimiento de la malla vial, esenciales para el tránsito diario. Con el inicio del trámite presupuestal en el Concejo, será determinante el análisis y la aprobación de los recursos, así como el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037, que busca orientar las finanzas locales para la siguiente década.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero propone Bogotá para el sector Movilidad en 2027?

De acuerdo con la propuesta oficial, Bogotá destinaría 6,8 billones de pesos al sector Movilidad en 2027, lo que equivale al 15,9 % del presupuesto total planteado. Aunque esta cifra representa una disminución respecto al año anterior, su asignación consolidaría a Movilidad como uno de los sectores con mayor inversión, solo superado por Educación.

¿Qué obras de infraestructura se priorizan en el presupuesto de Movilidad de Bogotá?

La propuesta de presupuesto pone el foco en la ejecución de la Primera Línea del Metro, la construcción de troncales alimentadoras, el desarrollo de la Nueva Calle 13 y del corredor de la carrera Séptima, así como en la reparación y el mantenimiento de la malla vial urbana. No obstante, no se ha revelado el monto que recibiría cada proyecto dentro del total destinado a Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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