Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para ofrecer a sus habitantes un nuevo espacio de acceso gratuito a la cultura y la literatura, a través de la alianza entre la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) y el Centro Comercial Avenida Chile. De acuerdo con la información oficial suministrada por BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Sala de Lectura abrirá sus puertas el viernes 6 de noviembre, desde las 5:00 p. m., en el tercer piso de este reconocido centro comercial de la localidad de Chapinero. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la lectura y el intercambio de ideas a los ciudadanos en los espacios que transitan diariamente.

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La apertura de esta sala coincide con la celebración de los 25 años de BibloRed, entidad que ha impulsado actividades de promoción de la lectura y la literatura en distintos escenarios de la capital. "En los 25 años de BibloRed queremos celebrar llevando la lectura a nuevos lugares y acercándonos cada vez más a la ciudadanía", señaló Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, citada oficialmente en el anuncio.

Esta nueva Sala de Lectura se suma a una comunidad ya consolidada alrededor de los libros, la poesía y la conversación en el Centro Comercial Avenida Chile, que durante cinco años ha visto crecer clubes de lectura y poesía con 1.736 participantes en total: 1.252 en el Club de Lectura y 484 en el Club de Poesía. Según datos oficiales, cada una de sus actividades reúne entre 100 y 300 asistentes, consolidando al centro comercial como un espacio abierto para la construcción comunitaria y el diálogo cultural.

La creación de la sala ha sido posible gracias a una inversión conjunta: el Centro Comercial Avenida Chile aportó más de 352 millones de pesos, y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte contribuyó con más de 158 millones en talento humano y capacidad institucional. El nuevo espacio atenderá de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., y ofrecerá acceso a préstamo y consulta de materiales bibliográficos, actividades de mediación de lectura y multialfabetización, acceso a internet, Biblioteca Digital de Bogotá y otras facilidades como afiliarse o renovar la membresía a BibloRed.

La colección de la sala estará compuesta tanto por literatura colombiana como por clásicos universales, abarcando géneros como novela, cuento, poesía, ensayo y novela gráfica. Así, el espacio busca recibir a lectores experimentados y también a quienes quieren acercarse a la literatura por primera vez, en un entorno abierto a todas las edades y perfiles.

La inauguración incluye un concierto de Amigoácido, llamado 'A Varias Manos', en el Hall Gastronómico, sumando un componente musical y participativo a este evento cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la nueva Sala de Lectura de BibloRed en el Centro Comercial Avenida Chile?

De acuerdo con la información oficial de BibloRed, la nueva Sala de Lectura permitirá consultar y solicitar préstamos de libros, participar en actividades culturales y de mediación en la lectura, acceder a internet, consultar la Biblioteca Digital de Bogotá y afiliarse o renovar la membresía. La programación incluye continuidad en los clubes de lectura y poesía, así como nuevos encuentros y conversatorios literarios.

¿Cuál es el horario y la ubicación de la Sala de Lectura Avenida Chile de BibloRed?

Según lo reportado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Sala de Lectura funcionará de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., en el tercer piso del Centro Comercial Avenida Chile, localizado en la Cl 72 #10-34, localidad de Chapinero, Bogotá.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.