Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado una nueva edición de su ciclo musical, 'Gaitán al aire vol. 59: Monte Olimpa', ofreciendo a los habitantes de Bogotá una propuesta cultural renovada y enfocada en la presencia femenina en la escena musical. De acuerdo con Idartes, este evento se realizará en la bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m., y la entrada será completamente gratuita.

Sigue a PULZO en Discover

En esta ocasión, la sesión destaca el talento de las mujeres que transforman la música en la ciudad. Las protagonistas serán Cheetah Latina y La Pinche Tefi, quienes estarán a cargo de la selección musical. Estas dos artistas, identificadas como "selectoras", tomarán el control de las tornamesas con vinilos que transitan por un extenso paisaje sonoro: desde la cumbia y el boogaloo, hasta el funk y el soul latino, incluyendo sonidos característicos de América Latina. Según la información publicada en bogota.gov.co, el objetivo es crear un ambiente donde los asistentes puedan disfrutar de un recorrido musical por ritmos tropicales, rarezas y mezclas novedosas, impulsando al público a descubrir nuevas formas de escuchar y compartir la música.

La bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la carrera Séptima #22-47, será el epicentro de este evento que, además de entretenimiento, busca resaltar el papel de las mujeres en la cultura y promover la música como un espacio de encuentro colectivo. Este enfoque respalda la importancia de la representación femenina en las artes y celebra cómo las mujeres abren caminos e influyen en la creación y difusión de nuevos sonidos en la capital.

De acuerdo con lo informado en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, actividades como 'Gaitán al aire' contribuyen a ampliar la oferta cultural gratuita para los ciudadanos, brindando alternativas de esparcimiento y fortaleciendo la identidad musical de la ciudad. Así, la iniciativa se consolida como un referente en la agenda cultural de Bogotá que apuesta por la diversidad y la inclusión artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal del evento 'Gaitán al aire vol. 59: Monte Olimpa' en Bogotá?

El objetivo principal de este evento, según Idartes y la información de bogota.gov.co, es visibilizar el trabajo de las mujeres en la cultura musical y ofrecer un espacio donde las artistas puedan seleccionar y presentar sonidos diversos de América Latina. Además, busca fomentar el encuentro colectivo a través de la música y fortalecer la agenda cultural gratuita de Bogotá.

¿Qué significa ser 'selectora' en la escena musical y cómo participan Cheetah Latina y La Pinche Tefi en el evento?

El término 'selectora' hace referencia a una persona que elige y mezcla música, usualmente en formato vinilo o digital, para crear experiencias sonoras en eventos públicos. En 'Gaitán al aire vol. 59: Monte Olimpa', Cheetah Latina y La Pinche Tefi participarán desempeñando este rol, presentando una cuidadosa selección de cumbia, boogaloo, funk, soul latino y otros ritmos afrolatinos, demostrando su influencia y protagonismo en la escena musical bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.