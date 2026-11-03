Por: Portal Bogotá

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En el marco de la política de respeto y protección de los derechos de los animales en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) intervino en una delicada situación de maltrato animal. El equipo del instituto se trasladó hasta el barrio La Gloria Occidental, situado en la localidad de San Cristóbal, para realizar una verificación de las condiciones en las que vivía una perra de aproximadamente siete años. De acuerdo con la información del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la intervención se motivó por preocupaciones sobre el estado de salud y habitabilidad del animal.

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Durante la visita, las autoridades ambientales efectuaron una valoración médico-veterinaria al animal, donde encontraron que sufría graves afecciones físicas, además de rastros de sangre en su entorno. Las observaciones también indicaron la presencia posible de una enfermedad que, hasta ese momento, no había sido tratada. Adicionalmente, el personal especializado determinó que la vivienda improvisada del animal, en una casa de madera vieja ubicada sobre una terraza, mostraba condiciones insuficientes de higiene y de protección ante los cambios climáticos, lo que ponía en riesgo el bienestar integral de la perra.

Ante la gravedad de la situación y basándose en los hallazgos de la valoración profesional, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal emitió un concepto desfavorable sobre la persona responsable de la canina. La tenedora optó por entregar voluntariamente al animal para que recibiera el cuidado y la atención necesaria que no podía garantizarle en ese entorno. El IDPYBA señaló que toda la documentación y evidencia recabada será compartida con las autoridades competentes, lo que podría derivar en acciones sancionatorias conforme lo permite la ley.

Actualmente, la perra está al resguardo del instituto, donde cuenta con servicios de protección, tratamiento médico veterinario y recuperación. Este caso pone de relieve la importancia de la denuncia y el acompañamiento institucional en la defensa y el bienestar de los animales domésticos en Bogotá. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, existen múltiples canales para reportar casos de posible maltrato animal, como la línea de emergencias 123, el correo institucional del IDPYBA y el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, donde los ciudadanos pueden aportar evidencia como fotografías o videos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

En Bogotá, usted puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea de emergencias 123, el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co, la sede presencial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, que permite adjuntar fotos y videos como evidencia.

¿Qué funciones cumple el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se encarga de velar por el bienestar y protección de los animales en Bogotá. Entre sus funciones principales están la atención de denuncias, la valoración médico-veterinaria y el rescate de animales en situaciones de vulnerabilidad, así como el seguimiento de casos para garantizar entornos adecuados y saludables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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