Por: Portal Bogotá

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La celebración de Halloween en Bogotá trajo consigo medidas de movilidad orientadas a fortalecer la seguridad vial, que reflejaron resultados positivos para la ciudad. De acuerdo con datos compartidos por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), durante el horario de restricción establecido para estas fechas, se registró un hecho destacado: ningún motociclista falleció en siniestros viales en el interior de Bogotá. Este resultado fue resaltado por la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, quien enfatizó que "durante la celebración de Halloween logramos reducir en un 75 % las fatalidades viales frente a 2024". Ortiz explicó que desde el 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre, la administración distrital implementó varias medidas dirigidas especialmente a mitigar riesgos para motociclistas, considerados históricamente como uno de los actores más vulnerables durante esta época.

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Los datos oficiales también evidencian una reducción del 42 % en el número de siniestros viales frente al mismo periodo del año anterior. Esto señala que, más allá de la disminución de fatalidades, hubo una baja significativa en la cantidad de hechos de tránsito en Bogotá. Sin embargo, durante el horario de la restricción, sí se registró una fatalidad, esta vez correspondiente a un peatón. Las autoridades atribuyen estos resultados al trabajo en prevención y control adelantado por el Distrito, al cumplimiento responsable por parte de la ciudadanía y, en particular, por la conducta de los motociclistas.

Como parte del dispositivo de seguridad y prevención, la SDM llevó a cabo operativos en 21 puntos estratégicos de la ciudad. Con corte al 3 de noviembre de 2026, las acciones de control resultaron en 2.132 comparendos y 1.830 inmovilizaciones de motocicletas, todo en el marco del Decreto 472 de 2026, precisamente por incumplimiento de la infracción C.14: transitar por sitios y horas prohibidas. Estas sanciones evidencian la vigilancia sostenida durante los horarios de restricción, encaminada a garantizar el respeto por las normas y fortalecer la seguridad en las vías.

Las restricciones implementadas, que incluyeron la limitación a la circulación de motocicletas y motocicletas con acompañante, buscaron reducir conductas peligrosas como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y las denominadas 'rodadas del terror'. Así, Bogotá reafirma su compromiso con la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Por último, la Secretaría Distrital de Movilidad insiste en su llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y adoptar hábitos seguros que protejan la vida de todos los actores viales, recordando que cada decisión en la vía tiene consecuencias.

¿Cuáles fueron los resultados de las medidas de movilidad durante Halloween en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, durante Halloween se logró una reducción del 75 % en fatalidades viales respecto al año anterior, sin motociclistas fallecidos en el horario de restricción y una baja del 42 % en siniestros viales. Estos resultados se alcanzaron gracias a las acciones preventivas y el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía.

¿Qué contempla el Decreto 472 de 2026 aplicado durante Halloween en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el Decreto 472 de 2026 estableció restricciones a la circulación de motocicletas y motocicletas con acompañante en ciertos horarios y zonas para prevenir siniestros viales. El incumplimiento de estas medidas, catalogadas como infracción C.14, significó la imposición de comparendos y la inmovilización de los vehículos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.