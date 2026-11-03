Por: Portal Bogotá

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El instituto distrital de las artes (Idartes) y la Casona de la Danza invitan a residentes y visitantes de Bogotá a participar en la conocida clase maestra "Danza Gamina". Esta actividad gratuita, que hace parte de la programación académica del XIX Festival Danza en la Ciudad – Tejiendo movimiento, está planeada para el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 2:00 p. m. De acuerdo con la información oficial compartida por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la inscripción previa es indispensable para asegurar un cupo.

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En este encuentro, dirigido a personas interesadas en la danza contemporánea, los asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en la metodología creativa de la compañía Maldita Danza, agrupación con una trayectoria de 15 años en la exploración de la danza contemporánea. Tal como explican los organizadores, la clase fusiona elementos del Butoh —una corriente de danza de origen japonés caracterizada por la exploración corporal y emocional profunda— con ritmos y códigos propios de las danzas populares de Colombia y Latinoamérica. Esta combinación busca propiciar una experiencia de creación e improvisación escénica, partiendo de procesos rituales y el diálogo entre cuerpo, espacio, sonido e imagen.

La propuesta metodológica de la clase se basa en una preparación corporal y sensorial que explora los códigos del Butoh y el ritmo popular, para luego desarrollar ejercicios prácticos de improvisación. Según se destaca en la convocatoria, el enfoque no está en la presentación de una rutina fija, sino en la indagación sobre las relaciones entre cuerpo, memoria y presencia escénica, lo que permite a cada participante iniciar un proceso íntimo de autodescubrimiento a través del movimiento.

La dirección de la clase estará a cargo de Jorge Bernal, bailarín y coreógrafo egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trabajo se caracteriza por estudiar manifestaciones rituales en las tradiciones colombianas y latinoamericanas, y es cofundador y director artístico de Maldita Danza. Bajo su orientación, quienes se inscriban podrán conocer de cerca una metodología de creación escénica original y basada en la investigación corporal.

La cita será en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera primera 17-01, y representa una oportunidad para vivir en familia un espacio de experimentación cultural abierto e inclusivo en Bogotá.

¿Cómo inscribirse para asistir a la clase maestra "Danza Gamina" en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la inscripción para participar en la clase maestra es gratuita, pero requiere un registro previo. Para inscribirse, es necesario completar el formulario señalado en la convocatoria oficial, lo que asegura el acceso al evento sin costo.

¿Qué caracteriza la metodología de la compañía Maldita Danza en la exploración de danza contemporánea?

Según la descripción de los organizadores, la compañía Maldita Danza se distingue por un enfoque creativo que atraviesa el estudio de manifestaciones rituales latinoamericanas y colombianas, fusionándolas con el Butoh. Su método enfatiza la improvisación, la experimentación y la investigación corporal más allá de una rutina coreográfica fija.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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