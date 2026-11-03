Por: Portal Bogotá

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La diversidad y el impulso del teatro independiente ocupan un lugar privilegiado en la agenda cultural de Bogotá durante noviembre. De acuerdo con el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, del 4 al 26 de ese mes, cinco propuestas escénicas englobando teatro, circo y títeres, tendrán funciones en diferentes salas de la capital como parte del Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026. Estas creaciones artísticas provienen de Cabra Producciones, Bacatá Producciones, Fundación Mapa Teatro, Agrupación Galaxia y El Baúl de la Fantasía – Compañía de títeres, y se destacan por apoyarse en el sistema de becas de creación que promueve el fortalecimiento del arte teatral.

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La apertura del ciclo corresponde a “El firmamento está lleno de fantasmas”, puesta en escena de Cabra Producciones programada entre el 4 y 7 de noviembre a las 7:30 p. m. en el teatro La Candelaria. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta obra, resultado de la Beca de Creación Bogotá, Ciudad Escenario - Corta trayectoria, relata las vivencias de Jair, un joven afrodescendiente que convive con su madre y su hermana adoptiva y enfrenta, junto a ellas, dificultades emocionales. La situación se transforma con la inesperada llegada de un ser extraterrestre herido, lo que obliga a los personajes a confrontar sus miedos y explorar nuevas maneras de interpretar sus vidas.

En paralelo, Bacatá Producciones propone “El Consuelo”, con funciones el 5, 6 y 7 de noviembre a las 7:30 p. m. en el teatro Factoría L’explose. Esta obra también fue apoyada mediante la Beca de Creación Bogotá, Ciudad Escenario - Corta trayectoria, y está dirigida al público juvenil y adulto. Narra la historia de una familia campesina amenazada por la violencia y cuyas diferentes perspectivas sobre cómo defenderse generan situaciones de tensión entre los lazos familiares y la legítima duda respecto al uso de las armas.

De la mano de Fundación Mapa Teatro llega “La Mayor”, inspirada en el texto homónimo de Carolina Sanín, con funciones programadas los días 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de noviembre a las 8 p. m. Esta obra, ganadora de la Beca de Creación Bogotá, Ciudad Escenario de larga trayectoria, recrea la vivencia de niños sobrevivientes a un accidente aéreo en la selva amazónica, profundizando en los procesos de resistencia infantil.

El 19 de noviembre, la Agrupación Galaxia presenta “El cielo rojo y Martha” en el Teatro Taller de Colombia a las 7 p. m. Según la información de la alcaldía, se trata de una propuesta de circo que narra el encuentro entre Flor, una mujer que huye de la violencia, y Martha, una trabajadora sexual trans. A través de su relación, exploran la búsqueda de la libertad. Esta obra fue apoyada por la Beca de Creación Bogotá, Ciudad Escenario Artes Circenses de mediana trayectoria.

El circuito culmina con “Escurucuc: El canto de la Ballena”, de El Baúl de la Fantasía – Compañía de títeres, los días 25 y 26 de noviembre a las 7:30 p. m. en Teatrova. Esta obra familiar, enfocada en el viaje de dos recicladores cuyas rutinas se ven alteradas por un evento inusual, utiliza el humor y poesía visual para reflexionar sobre la fragilidad humana y la aceptación de lo inesperado.

La boletería está disponible directamente con cada agrupación o en las taquillas de los teatros asociados y, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los detalles se pueden consultar en sus redes sociales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras se presentarán durante el Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026 en Bogotá?

Durante el Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026 se presentarán cinco obras: “El firmamento está lleno de fantasmas” de Cabra Producciones, “El Consuelo” de Bacatá Producciones, “La Mayor” de Fundación Mapa Teatro, “El cielo rojo y Martha” de Agrupación Galaxia y “Escurucuc: El canto de la Ballena” de El Baúl de la Fantasía – Compañía de títeres. Cada una aborda temáticas diferentes, desde la convivencia familiar hasta procesos migratorios y aceptación personal.

¿Dónde y cómo se pueden adquirir las boletas para las funciones del Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026?

Las boletas para las funciones del Circuito de Estrenos Ciudad Escenario 2026 pueden adquirirse directamente con cada agrupación o en las taquillas de los teatros donde se presentan las obras. Para detalles específicos sobre boletería, precios y horarios, es recomendable consultar las redes sociales oficiales de las agrupaciones y los teatros participantes, según indica Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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