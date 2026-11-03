Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá continúa brindando espacios para el encuentro de las familias en torno al arte. En esta oportunidad, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende la invitación a una de sus presentaciones más destacadas: la obra ‘El Titiritero’. Este montaje, a cargo de la Agrupación Artística Montañarte, narra el recorrido de una marioneta que, movida por su deseo de libertad, decide rebelarse y romper sus cadenas. La historia se enriquece cuando la protagonista logra despertar a otro juguete, formando así una alianza en busca de transformar su destino. Juntos, los personajes se enfrentan a su opresor y, a través de sus acciones, generan una revolución que tiene como eje el arte y su capacidad de modificar los conflictos.

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De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, el espectáculo se presentará en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en el sector de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. La cita está programada para el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m. La entrada es gratis, lo que permite el acceso de toda la comunidad interesada en disfrutar de esta propuesta escénica.

La obra destaca por el uso de acrobacias, malabares, hula hoops y habilidades circenses, ofreciendo una experiencia visual atractiva para públicos de todas las edades. Según la convocatoria de Idartes, ‘El Titiritero’ es más que un espectáculo; es una invitación a reflexionar sobre la libertad, la creatividad y el poder unificador del arte. La trama ilustra cómo el arte puede derribar barreras y convertir el conflicto en una oportunidad para el diálogo y la unión, mostrando también la importancia de las manifestaciones artísticas en la transformación social.

Esta propuesta busca aportar a la construcción de espacios seguros y creativos, llevando la cultura y el entretenimiento al interior de los barrios de la ciudad y generando encuentro intergeneracional entre niños, jóvenes y adultos, de acuerdo con Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática principal de la obra ‘El Titiritero’ presentada por Idartes en Bogotá?

La obra ‘El Titiritero’ explora el anhelo de libertad a través de la historia de una marioneta que se rebela para transformar su realidad, promoviendo la reflexión sobre la importancia del arte como herramienta de cambio y unión, según lo informado por Idartes.

¿Dónde y cuándo ver la presentación gratuita de ‘El Titiritero’ en Ciudad Bolívar, Bogotá?

La presentación de ‘El Titiritero’ se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en Ciudad Bolívar. La entrada es gratuita, según la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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