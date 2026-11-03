Por: El Espectador

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Ricardo Miranda, turista con nacionalidad chilena y canadiense, denunció recientemente el robo de sus pertenencias mientras se alojaba en un apartamento arrendado a través de la plataforma Airbnb, cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los hechos tuvieron lugar cuando Miranda y sus acompañantes hacían escala en la ciudad con destino final en Chile. Según su testimonio, al regresar al apartamento encontraron una ventana rota, el equipaje abierto y sus objetos personales esparcidos en el suelo, evidenciando así el ingreso de desconocidos y la sustracción de sus pertenencias.

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De acuerdo con la información compartida en redes sociales durante los últimos días de octubre, la pérdida estimada por Miranda supera los US$5.000, aproximadamente $15,6 millones. Entre los objetos robados se encuentran un computador Mac, una tableta iPad, dinero en efectivo en dólares y dos maletas. El turista declaró además que el sistema de rastreo de su computador portátil marcó una ubicación en la carrera 91A con calle 75, al frente del colegio Nidia Quintero de Turbay, aunque esta información no fue suficiente para dar con los responsables del hurto.

En referencia a la seguridad del conjunto Dorado Living Port, donde ocurrieron los hechos, Miranda mencionó que inicialmente se sintió seguro debido a los controles en el ingreso, como la solicitud de pasaportes y el acompañamiento a su apartamento, realizados por la empresa ASEISA Seguridad Integral. No obstante, tras el robo, cuestionó la reacción de los vigilantes y manifestó sospechas de que podrían estar relacionados con el caso, aunque no existe información pública que vincule directamente a la compañía o sus trabajadores con el incidente, ni un pronunciamiento oficial por parte de Airbnb, el conjunto residencial o la empresa de vigilancia.

Además, el turista contó que su anfitrión lo acompañó a presentar la denuncia ante las autoridades. La Policía acudió al lugar al día siguiente, donde realizó el levantamiento de huellas y el correspondiente informe. Hasta la fecha, no se conocen capturas ni la recuperación de los objetos robados, y el monto reportado corresponde solo al cálculo realizado por Miranda, a la espera de la verificación oficial.

Este caso se presenta en un contexto donde el hurto a residencias en Bogotá ha mostrado un aumento. Según datos de la Policía, recogidos en el Concejo de Bogotá, en el primer semestre de 2026 se reportaron 3.276 hurtos, frente a 3.078 del año anterior, lo que representa un aumento del 6,4 %. Sin embargo, estas cifras no especifican si casos relacionados con plataformas digitales como Airbnb son contabilizados dentro de la misma categoría.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades frente al robo denunciado por el turista chileno en Bogotá?

Tras el hurto, la Policía llegó al apartamento en horas de la mañana del día siguiente, donde realizó el levantamiento de huellas y el informe correspondiente. Sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas, recuperación de objetos sustraídos ni un avance definido en la investigación, según la información conocida y relatada por el propio denunciante.

¿Cómo se clasifica el hurto en apartamentos de plataformas como Airbnb en las estadísticas de Bogotá?

De acuerdo con los registros de la Policía y los datos discutidos en el Concejo de Bogotá, el hurto a residencias tiene una categoría propia en las estadísticas, aunque no se aclara si los casos que involucran alojamientos temporales reservados por plataformas digitales, como Airbnb, se clasifican bajo la misma denominación. Las modalidades, dinámicas y registros pueden variar según el tipo de ocupación del inmueble.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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