Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la oferta cultural para el 2026 se consolida como una de las más diversas y participativas, especialmente con la programación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). Según la información proporcionada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y BibloRed, esta semana del 4 al 8 de noviembre está marcada por una agenda gratuita de actividades pensadas para todas las edades y públicos, que van desde talleres de lectura y creación artística, hasta espacios de diálogo y reflexión comunitaria. Todas estas acciones tienen como objetivo fortalecer los espacios de lectura, incentivar la escritura, la oralidad y fomentar la creatividad colectiva en la ciudad.

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BibloRed presenta agendas temáticas en sus diferentes sedes. Por ejemplo, la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo acoge el "Grupo de tejidos y lecturas", un espacio especialmente dirigido a mujeres cuidadoras donde se integran la creación textil y la lectura, permitiendo también el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de habilidades manuales. Por su parte, en la Biblioteca CEFE Fontanar del Río, la actividad “Tejiendo el territorio”, se enfoca en reflexionar sobre las memorias del cuidado a través del libro textil, en articulación con la Manzana del Cuidado, generando un intercambio de saberes en torno al cuidado y la lectura compartida.

La inclusión de tecnologías y herramientas digitales se hace visible con talleres como “¡Tu dinero en el mundo digital!”, desarrollado en la Biblioteca Pública Venecia, donde se guía a los ciudadanos en el uso de billeteras digitales, explicando desde los conceptos básicos hasta las mejores prácticas de seguridad para su uso responsable. Actividades como “Derecho a la tradición y la memoria” en la Biblioteca Pública Bosa, y “Letras en movimiento” con karate y lecturas en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba, evidencian un enfoque integral en el desarrollo cultural y físico de los asistentes, desde la primera infancia hasta los adultos.

La agenda resalta también la presentación literaria del libro "Nos llaman invasores" por el autor colombiano Dipacho en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, espacio abierto para familias que reconocen el valor de la literatura infantil y juvenil. A lo largo de la semana, otras bibliotecas como la Biblioteca Pública del Deporte, la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo ofrecen experiencias de exploración artístico-creativa, cine y lectura en familia, promoviendo aprendizajes conjuntos y el acercamiento afectivo a la cultura.

De acuerdo con la información suministrada, la participación en todas estas actividades es gratuita, permitiendo así que más ciudadanos se beneficien de una programación diversa, innovadora e incluyente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales ofrece BibloRed en Bogotá entre el 4 y el 8 de noviembre de 2026?

BibloRed dispone de talleres de lectura, creación textil, espacios de reflexión sobre el cuidado, actividades de arte para niños y jóvenes, análisis de cine, charlas literarias y talleres tecnológicos como el uso de billeteras digitales. Estas actividades gratuitas buscan integrar diferentes públicos en el disfrute de la cultura y la creatividad en las bibliotecas públicas de la ciudad.

¿Cómo puedo asistir a los eventos culturales gratuitos de BibloRed en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, los eventos no requieren inscripción previa y son de acceso libre para toda la comunidad, dependiendo del público específico al que está dirigido cada taller o actividad. Solo debe acercarse a la sede, fecha y hora indicadas en la programación para participar en las diferentes opciones culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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