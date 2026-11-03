Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño de Bogotá prepara una noche llena de risas y reflexiones con la presentación de ‘Más que amigos’, una obra de comedia programada para el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m. De acuerdo con información de la página oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el acceso a este evento será con boletería.

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‘Más que amigos’ relata la historia de Mariano, Diego y Virginia, amigos desde la infancia que ven transformada su relación por un anuncio de matrimonio. Este suceso desencadena situaciones inesperadas, secretos revelados y decisiones que los llevarán a cuestionar lo que creen conocer sobre sí mismos y sobre los otros. A través del humor y escenarios cotidianos, la obra explora los prejuicios, las complejidades del amor y la amistad, así como las distintas maneras en que las personas se relacionan entre sí.

La propuesta es producto del dramaturgo argentino Daniel Dátola y cuenta con la dirección y actuación de Robinson Díaz, reconocido intérprete colombiano cuya trayectoria abarca más de treinta años en teatro, cine y televisión. Según la programación publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, Díaz no solo protagoniza la puesta en escena, sino que la lleva a cabo junto a La Tropa, compañía que lidera con Adriana Arango y Juan José Díaz. En el pasado, el grupo ha presentado con éxito producciones como ‘La dama de negro’ y ‘El exorcista’, consolidando así su aporte constante al panorama teatral colombiano.

Robinson Díaz ha sido galardonado en distintas ocasiones, con distinciones como los premios India Catalina, TVyNovelas y Simón Bolívar. Entre sus papeles más recordados resaltan producciones como ‘La mujer del presidente’, ‘Pecados capitales’, ‘El cartel de los sapos’ y ‘Vecinos’. Durante su carrera, se ha destacado no solo como actor sino también como gestor cultural y productor, contribuyendo activamente a la circulación y desarrollo del teatro en Colombia.

La función de ‘Más que amigos’ será en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70 D No. 60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta invitación se presenta como una oportunidad para disfrutar el teatro en vivo y compartir momentos en torno al humor y las historias que evocan a la vida real.

¿Cuál es el argumento de ‘Más que amigos’, la comedia en el Teatro El Ensueño de Bogotá?

‘Más que amigos’ narra cómo tres amigos de toda la vida, Mariano, Diego y Virginia, deben enfrentar los cambios en su relación cuando un anuncio matrimonial provoca enredos, el descubrimiento de secretos y decisiones importantes. La obra utiliza el humor y situaciones del día a día para ahondar en los prejuicios y las diferentes maneras de entender el amor y la amistad.

¿Quiénes participan en la obra ‘Más que amigos’ y cuál es la trayectoria de Robinson Díaz?

En ‘Más que amigos’ participa Robinson Díaz, quien dirige y actúa en la obra. Díaz es un reconocido actor colombiano, premiado en escenarios como los India Catalina, TVyNovelas y Simón Bolívar. Con más de tres décadas en teatro, cine y televisión, lidera la compañía La Tropa junto a Adriana Arango y Juan José Díaz y ha estado al frente de montajes destacados como ‘La dama de negro’ y ‘El exorcista’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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