Por: Noticiero 90 minutos

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Ana María Arango falleció en Bogotá el 8 de octubre de 2026, a los 76 años. El mundo de la cultura y el entretenimiento colombiano ha sentido hondamente esta pérdida, pues diversas instituciones y colegas la han recordado como una verdadera maestra de la actuación. De acuerdo con la información difundida por Señal Memoria y confirmada por su mánager, Mónica Forero, su legado queda grabado en la memoria colectiva, tanto en la televisión, como en el cine y el teatro nacional.

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Ana María Arango Cardinal nació en Bogotá el 3 de septiembre de 1950 y desde temprana edad se distinguió por su sensibilidad artística. Sin embargo, antes de dedicarse de lleno a los escenarios, obtuvo el título de antropóloga en la Universidad de los Andes en 1972. Posteriormente, fue en el exterior donde consolidó su formación actoral: primero en México, bajo la guía del reconocido maestro Héctor Mendoza, y luego en Francia, donde profundizó en cine y teatro en la Universidad de Vincennes. Estos estudios internacionales fueron determinantes para aportar una mirada más compleja y sofisticada a sus interpretaciones escénicas.

Su carrera superó las cinco décadas, un logro que da cuenta de la disciplina y la capacidad de adaptación de Arango. Se convirtió en uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión colombiana. Entre sus papeles más recordados se encuentran María de la Luz en ‘Vuelo secreto’, una comedia emblemática de los años noventa, así como participaciones en series y telenovelas de impacto como ‘Francisco el matemático’, ‘La casa de las dos palmas’, ‘La Pola’, ‘La nieta elegida’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

En cine, Ana María Arango llevó su talento a largometrajes significativos como ‘La pena máxima’, ‘La pachanga’ y ‘Amalia, la secretaria’. A pesar del paso del tiempo, su vigencia actoral fue reconocida cuando en 2024 recibió una nominación a los Premios India Catalina por su trabajo en ‘Fábrica de sueños’. Ese reconocimiento reafirma la relevancia de su obra en el panorama nacional. Según Señal Memoria, sus interpretaciones seguirán vivas en la memoria audiovisual del país, una afirmación que evidencia la magnitud de su aporte al desarrollo de las artes escénicas en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Ana María Arango y cuál fue su impacto en la televisión colombiana?

Ana María Arango, nacida en Bogotá en 1950, fue una actriz que dejó una huella profunda en la televisión colombiana. Destacó por su facilidad para moverse entre géneros como el drama y la comedia, participando en éxitos como ‘Vuelo secreto’, ‘Francisco el matemático’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, lo que la consolidó como referente para varias generaciones de espectadores.

¿Por qué Ana María Arango fue nominada a los Premios India Catalina en 2024?

La nominación de Ana María Arango a los Premios India Catalina en 2024 se debió a su interpretación en ‘Fábrica de sueños’, que puso en evidencia la vigencia y calidad de su talento actoral incluso en etapas recientes de su carrera, siendo reconocida por su aporte constante a las artes audiovisuales colombianas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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