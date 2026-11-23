Preocupación entre los seguidores de la música colombiana por la salud de Alci Acosta, uno de los grandes referentes de la canción romántica y popular del país. El cantante y pianista, nacido en Soledad, Atlántico, reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata y contó que ha enfrentado varias complicaciones médicas que, por ahora, le impiden regresar a los escenarios.

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En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, el intérprete habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa y reconoció que su recuperación todavía es incierta. Por esa razón, ha tenido que suspender sus compromisos musicales mientras continúa bajo supervisión médica.

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Alci Acosta contó cómo descubrió que tenía cáncer de próstata

El cantante explicó que las dificultades comenzaron durante una presentación en Cuenca, Ecuador, cuando experimentó un fuerte dolor en una de sus piernas. Aunque inicialmente continuó con sus compromisos, el malestar persistió y se intensificó durante sus desplazamientos por Quito, Bogotá y Barranquilla.

Ante el deterioro de su condición, sus hijos tomaron la decisión de llevarlo a una clínica para que recibiera atención médica. Allí, después de los respectivos exámenes, conoció el diagnóstico que cambiaría su rutina.

“Tengo un cáncer en la próstata”, contó Alci Acosta al recordar el momento en el que recibió la noticia.

Como parte del tratamiento, los especialistas determinaron que debía someterse a cinco sesiones de radioterapia. Actualmente, el artista espera nuevos resultados médicos que permitan establecer cómo ha evolucionado la enfermedad y cuáles serán los siguientes pasos de su atención.

El diagnóstico de cáncer no ha sido la única dificultad que ha tenido que afrontar el intérprete. Durante este proceso también presentó alteraciones en su presión arterial y otros problemas de salud que llevaron a los médicos a ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos.

Al recordar la gravedad de ese episodio, el cantante reconoció que atravesó momentos en los que su vida estuvo en riesgo.

“Ya prácticamente no daban nada por mí, el momento fue crítico”, relató en la entrevista con La Red.

A esas complicaciones se suma un procedimiento médico al que debe someterse actualmente para atender sus problemas de salud. Según explicó, recibe sesiones de diálisis cada dos días, con una duración aproximada de cuatro horas.

“En la actualidad se me está haciendo diálisis un día por medio”, señaló el artista, al hablar de las condiciones médicas que debe afrontar mientras avanza en su recuperación.

Alci Acosta confirmó que no puede volver a cantar por ahora

La situación también ha tenido consecuencias en su carrera artística. Alci Acosta reconoció que su voz ha presentado cambios y que actualmente tiene dificultades para alcanzar algunas notas altas, algo que ha afectado directamente su capacidad para cumplir con sus presentaciones.

Por este motivo, el cantante ha tenido que cancelar compromisos musicales tanto en Colombia como en otros países. Aunque su deseo es regresar a los escenarios, por ahora no tiene una fecha definida para retomar su actividad.

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“Por ahora, no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”, reiteró durante la conversación con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

Pese a las dificultades, el artista se mantiene esperanzado y encuentra en sus hijos uno de sus principales apoyos para afrontar este proceso. Mientras espera los próximos resultados médicos, aseguró que continúa haciendo todo lo posible para recuperar su salud.

“Estoy haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante”, concluyó Alci Acosta.

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