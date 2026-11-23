Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es el reflejo de una ciudad donde convergen territorios, culturas y memorias diversas, todo ello capturado especialmente durante el 24° Bogotá Short Film Festival – BOGOSHORTS, que se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026. Según información oficial difundida por Laboratorios Black Velvet, organizadores del festival, este encuentro internacional convierte a la capital colombiana en el epicentro del cortometraje mundial bajo el lema "Tantas estrellas como destinos".

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El festival destaca por recibir más de 4.500 cortometrajes de más de 120 países cada año, cifras que dan cuenta de su alcance global y la riqueza de la oferta cultural que congrega. De acuerdo con la organización, para esta edición serán exhibidos cerca de 300 cortos de múltiples continentes, con una marcada presencia de obras de Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Canadá, México y Croacia.

Las alianzas institucionales y los convenios con festivales, mercados y escuelas audiovisuales son clave para fortalecer estos lazos. Francia, por ejemplo, colabora a través de la Embajada, el Instituto Francés y Unifrance, y España acentúa la relación con la sección Viva la Ciudad, donde Barcelona dialoga con Bogotá a través del cine, así como en programas de intercambio de cortos entre mujeres cineastas. A su vez, Portugal y Croacia contribuyen con cortos que exploran desde la experimentación visual hasta la coproducción con Colombia.

Estados Unidos marca su impronta con homenajes a figuras como Miles Davis y el aniversario de ‘Aliens’, combinando cine, música y espectáculos colectivos; Alemania sobresale por la influencia histórica de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang y por las coproducciones con cineastas colombianos que abordan temas actuales como la inteligencia artificial. América Latina, según datos del evento, concentra el 42,9 % de los filmes seleccionados, principalmente de Colombia, México, Brasil y Chile, y se consolida como un territorio fundamental para el formato corto en la región.

El BFM – BOGOSHORTS Film Market celebra diez años de contribuir al fortalecimiento del sector, facilitando la circulación, formación y negociación entre creadores de Colombia y América Latina. Además, el festival abre ventanas para la animación con Flipbook BFM y, por primera vez, dedica un espacio al terror, la fantasía y la ciencia ficción con Freak BFM.

BOGOSHORTS trasciende la mera exhibición; propicia la construcción de redes, la circulación internacional de obras y el fortalecimiento de la industria audiovisual, posicionando a Bogotá como plataforma donde el cine del mundo y colombiano se encuentran y crecen en diálogo constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles países tienen mayor presencia en el 24° BOGOSHORTS?

En la edición de 2026, los países con mayor representación en BOGOSHORTS son Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, México, Canadá y Croacia, cada uno aportando una variedad significativa de cortometrajes, según información del propio festival. España y Francia sobresalen gracias a colaboraciones e intercambios institucionales, mientras que Croacia y Portugal fortalecen su presencia mediante secciones y coproducciones específicas.

¿Qué es el BFM – BOGOSHORTS Film Market y cuál es su importancia dentro del festival?

El BFM – BOGOSHORTS Film Market es un espacio industrial del festival dedicado al cortometraje, donde se promueve la formación, el intercambio, la financiación y la circulación de proyectos audiovisuales. De acuerdo con los organizadores, su relevancia radica en que conecta a creadores de Colombia, América Latina y otros países con potenciales socios y mercados, consolidando así el desarrollo de la industria audiovisual enfocada en el formato corto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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