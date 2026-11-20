Los Premios Platino del audiovisual iberoamericano abrieron oficialmente las inscripciones para su XIV edición, con una convocatoria dirigida a las producciones que buscan competir en uno de los reconocimientos más importantes del cine y la televisión en español y portugués.

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La organización anunció que las postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 8 de diciembre, fecha límite para que las producciones interesadas completen su inscripción de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento.

La convocatoria representa el primer paso en el proceso de selección de los trabajos que buscarán un lugar entre los nominados de la próxima edición de los galardones, que reúnen cada año a representantes de la industria audiovisual de Iberoamérica.

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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse a los Premios Platino?

Las inscripciones para la XIV edición de los Premios Platino estarán abiertas hasta el 8 de diciembre. Los interesados deberán revisar los requisitos, las categorías habilitadas y las condiciones de participación antes de completar el proceso.

La organización invitó a las productoras y profesionales del sector audiovisual a consultar las bases legales disponibles en su página oficial, en la que se encuentra la información correspondiente a esta convocatoria.

Este es el anuncio:

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Una nueva edición para el audiovisual iberoamericano

Los Premios Platino se han consolidado como un espacio de reconocimiento para las producciones de cine y televisión de Iberoamérica, con participación de películas, series, actores, directores y otros profesionales de la industria.

La nueva edición buscará reunir nuevamente a las producciones de los países de la región en torno a una celebración del audiovisual iberoamericano.

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