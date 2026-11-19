El mundo del entretenimiento estadounidense está de luto por la muerte de Larry Poindexter, actor que participó en producciones como ‘S.W.A.T.’, ‘Days of Our Lives’, ‘General Hospital’ y ‘Friends’. El intérprete falleció el miércoles 18 de noviembre, a los 66 años, luego de permanecer varios días hospitalizado por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

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El diario Los Angeles Times confirmó la noticia con Harry Gold, representante del artista, quien informó que Poindexter murió después de ser atropellado en Studio City, un sector de Los Ángeles, California. El agente también lo recordó como un gran actor, músico y productor, pero destacó especialmente sus cualidades personales y su papel como esposo y padre.

De acuerdo con información publicada por Entertainment Weekly y Deadline, el accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando el intérprete cruzaba una calle para comprar comida. Un vehículo lo embistió cerca de su lugar de residencia y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

El reporte de Page Six indicó que Poindexter sufrió fracturas en varias costillas y tenía programada una cirugía para el miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, falleció repentinamente en el hospital antes de que pudiera someterse al procedimiento.

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Hasta el momento, no se ha divulgado una causa médica oficial de su muerte. Por esa razón, aunque el fallecimiento ocurrió durante su hospitalización después del atropello, no se ha establecido públicamente que las lesiones fueran la causa directa.

Los papeles más recordados de Larry Poindexter en televisión y cine

La trayectoria de Poindexter se extendió durante más de cuatro décadas y abarcó producciones de televisión, cine y teatro. Según Entertainment Weekly, uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2003, cuando interpretó al capitán Thomas Fuller en la película ‘S.W.A.T.’, protagonizada por Samuel L. Jackson y Colin Farrell.

También tuvo una participación destacada en ‘Days of Our Lives’, producción en la que interpretó a Ben Welch en 1984 y regresó años después como el padre Louis. A ese trabajo se sumó su papel como el doctor Asher Thomas en ‘General Hospital’ y su aparición como el abogado Dalton Lowne en ‘JAG’.

El actor también pasó por series populares como ‘Friends’, ‘Will & Grace’, ‘CSI’, ‘NCIS’, ‘Supernatural’, ‘How I Met Your Mother’, ‘Scandal’ y ‘The Mentalist’. Su trabajo más reciente incluyó una aparición en la cuarta temporada de ‘The Lincoln Lawyer’, estrenada en 2026, según el Los Angeles Times.

Poindexter deja a su esposa, la directora de casting Carol Kritzer, y a sus dos hijos.

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