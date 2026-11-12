La muerte de la actriz y creadora de contenido colombiana Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Fernández, a los 25 años, despertó interés por la enfermedad que marcó sus últimos años. Se trata de un meduloblastoma cerebeloso grado 4, un tumor maligno del sistema nervioso central que puede avanzar rápidamente y comprometer funciones esenciales del organismo.

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En 2023 había recibido el diagnóstico después de presentar molestias que inicialmente parecían estar relacionadas con un dolor de cabeza. Sin embargo, los estudios médicos encontraron una masa de aproximadamente cuatro centímetros en el cerebelo, una región ubicada en la parte posterior e inferior del cerebro.

Aunque después de la primera intervención quirúrgica se consideró que podía tratarse de una lesión benigna, los resultados de la biopsia confirmaron la presencia de un tumor maligno. La enfermedad tuvo una evolución compleja, pues el cáncer volvió a crecer y fue necesario practicar una segunda cirugía.

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Posteriormente, según la historia de su proceso médico documentada en redes sociales y recogida por La Kalle, se presentó una extensión de la enfermedad hacia estructuras de la columna vertebral y otras zonas del sistema nervioso. Su caso puso de nuevo la atención sobre un tipo de cáncer poco frecuente en personas adultas y cuyos síntomas pueden confundirse inicialmente con otras afecciones.

¿Qué es el meduloblastoma cerebeloso y por qué es grado 4?

El meduloblastoma es un tumor canceroso que se origina en el cerebelo, estructura cerebral que participa en el control del equilibrio, la coordinación de los músculos y la precisión de los movimientos.

De acuerdo con Mayo Clinic, aunque es el tumor cerebral maligno más frecuente en niños, también puede aparecer en adultos. Se desarrolla cuando determinadas células presentan alteraciones en su ADN que provocan que crezcan y se multipliquen de manera descontrolada.

Una de sus características es su clasificación como tumor de grado 4. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), todos los meduloblastomas reciben esta clasificación porque son malignos y tienen un crecimiento rápido. Esto no significa que todos los pacientes tengan la misma evolución, pues el pronóstico depende de factores como el subtipo molecular, la extensión del tumor y la respuesta al tratamiento.

Además, este cáncer tiene la capacidad de extenderse a otras partes del sistema nervioso central. Las células malignas pueden desplazarse a través del líquido cefalorraquídeo, que circula alrededor del cerebro y la médula espinal, y alcanzar otras estructuras.

Los síntomas que pueden alertar sobre un meduloblastoma

Las manifestaciones de esta enfermedad dependen de la ubicación del tumor, su tamaño y la presión que ejerza sobre las estructuras cerebrales. En algunos pacientes, las primeras molestias están relacionadas con el aumento de la presión dentro del cráneo, especialmente cuando la masa obstruye la circulación normal del líquido cefalorraquídeo.

Entre las señales que describe el Instituto Nacional del Cáncer se encuentran:

Dolores de cabeza persistentes: pueden presentarse con mayor intensidad durante las mañanas o al hacer esfuerzos físicos.

pueden presentarse con mayor intensidad durante las mañanas o al hacer esfuerzos físicos. Náuseas y vómitos: aparecen en ocasiones por el incremento de la presión intracraneal.

aparecen en ocasiones por el incremento de la presión intracraneal. Problemas de equilibrio: la persona puede experimentar inestabilidad al caminar o dificultad para coordinar sus movimientos.

la persona puede experimentar inestabilidad al caminar o dificultad para coordinar sus movimientos. Alteraciones visuales: pueden presentarse visión doble o borrosa.

pueden presentarse visión doble o borrosa. Debilidad o entumecimiento: especialmente cuando la enfermedad se extiende hacia la médula espinal.

En el caso de Cata Fernández, el primer síntoma que llamó su atención fue un dolor de cabeza en el lado izquierdo, que se intensificaba cuando hacía fuerza. Los exámenes posteriores permitieron identificar la masa en el cerebelo.

Es importante aclarar que presentar alguno de estos síntomas no significa necesariamente tener un tumor cerebral. Sin embargo, cuando son persistentes, empeoran o aparecen acompañados de alteraciones neurológicas, requieren valoración médica.

¿Qué tratamientos existen para el meduloblastoma?

El manejo de este cáncer requiere la intervención de especialistas en neurocirugía y oncología, entre otras áreas. El tratamiento suele combinar diferentes procedimientos, de acuerdo con la ubicación del tumor, la edad del paciente y el grado de extensión de la enfermedad.

La primera alternativa suele ser la cirugía, cuyo objetivo es retirar la mayor cantidad posible de tejido tumoral sin ocasionar daños adicionales en las estructuras cerebrales. Sin embargo, la intervención no siempre elimina todas las células malignas, por lo que normalmente se necesitan otros tratamientos.

Entre las opciones se encuentra la radioterapia, que utiliza radiación para destruir células cancerosas. En muchos casos se dirige tanto al cerebro como a la médula espinal, debido a la capacidad del meduloblastoma para extenderse por el sistema nervioso central.

También se utiliza la quimioterapia, mediante medicamentos que buscan eliminar las células malignas que puedan permanecer después de la cirugía o la radioterapia. La combinación y duración de estos procedimientos se determina de manera individual.

Mayo Clinic señala que los avances en el diagnóstico y la clasificación molecular permiten adaptar las decisiones médicas a las características de cada tumor. Por eso, el pronóstico no es igual para todos los pacientes y debe evaluarse a partir de sus resultados clínicos y la respuesta al tratamiento.

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