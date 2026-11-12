La actriz e ‘influencer’ colombiana conocida como ‘Cata’ Fernández murió luego de enfrentar un cáncer contra el que venía luchando. La noticia fue confirmada a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que sus familiares y personas cercanas le dedicaron unas sentidas palabras de despedida.

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“Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros”, comienza el texto compartido en la red social.

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En la publicación, sus seres queridos recordaron a la artista como una persona llena de vida, alegría, sueños y amor. También destacaron la manera en la que encontraba motivos para disfrutar de los pequeños momentos, incluso durante las etapas más difíciles de su enfermedad.

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Aunque ‘Cata’ atravesaba un proceso relacionado con el cáncer, su familia quiso dejar claro que ese diagnóstico no debe resumir su historia. Por el contrario, resaltó la forma en la que asumió cada día y el cariño que compartió con quienes estuvieron cerca de ella.

“El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, expresaron en el mensaje, en el que también señalaron que su paso por esa experiencia dejó una enseñanza sobre la esperanza y la importancia de valorar la vida.

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El mensaje de despedida para ‘Cata’ Fernández

La publicación también incluyó un agradecimiento a los familiares, amigos y seguidores que acompañaron a Fernández durante su proceso. Sus allegados reconocieron las palabras de apoyo, las oraciones, los abrazos y las muestras de cariño que recibió a través de las redes sociales.

Según expresaron, ese respaldo permitió que la actriz sintiera que no estaba sola mientras enfrentaba uno de los momentos más complejos de su vida.

La despedida estuvo acompañada de una reflexión sobre la manera en la que desean conservar su recuerdo. Sus seres queridos aseguraron que prefieren recordarla por todo lo que compartió y no solamente por su ausencia física.

“Porque hay personas que no necesitan quedarse físicamente para permanecer eternamente”, escribieron.

Finalmente, la familia manifestó que encuentra consuelo al imaginar a ‘Cata’ en un lugar de tranquilidad y felicidad. El mensaje cerró con una última expresión de cariño: “Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo”.

La publicación provocó una despedida cargada de emotividad para la actriz e ‘influencer’, cuyo recuerdo, según sus allegados, permanecerá en las personas que la acompañaron durante su vida.

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