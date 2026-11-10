El mundo del entretenimiento internacional está de luto por la muerte de Toukie Smith, actriz y modelo estadounidense que falleció a los 74 años después de enfrentar durante varios años una enfermedad que afectó su salud.

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La noticia fue confirmada por sus hijos, quienes compartieron un mensaje para despedirla y recordar la huella que dejó en sus vidas y en la industria artística.

Smith murió el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York, pero su fallecimiento se conoció públicamente hasta el lunes 9 de noviembre, cuando sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, comunicaron lo ocurrido.

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La artista enfrentaba esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que puede comprometer distintas funciones del organismo. Aunque su familia no entregó mayores detalles sobre las circunstancias de sus últimos días, sí recordó el legado de una mujer que consiguió reconocimiento en dos escenarios exigentes: las pasarelas y la actuación.

«Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla», expresaron sus hijos en el mensaje con el que dieron a conocer su muerte.

Toukie Smith y su historia con Robert De Niro

Además de su carrera artística, Toukie Smith fue conocida por su relación con Robert De Niro, uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Ambos comenzaron su romance en 1988 y permanecieron juntos hasta 1996.

Durante esa relación tuvieron dos hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante gestación subrogada. Fueron precisamente ellos quienes confirmaron el fallecimiento de su madre y compartieron unas palabras para recordar su vida.

Aunque su vínculo sentimental con De Niro despertó durante años el interés de la prensa, Smith desarrolló una trayectoria propia y consiguió reconocimiento antes y después de su relación con el actor.

La carrera de Toukie Smith en el modelaje y la televisión

Su recorrido en el mundo de la moda comenzó en 1972, después de estudiar en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Con el paso de los años trabajó con reconocidos diseñadores y casas de moda, entre ellos Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake.

También apareció en publicaciones internacionales como Vogue, Ebony, Cosmopolitan y Seventeen. En 1978 recibió una distinción de Bloomingdale’s como modelo del año, uno de los reconocimientos que marcaron esa etapa de su carrera.

Posteriormente amplió su trabajo hacia la actuación y participó en producciones de televisión y cine. Entre sus apariciones más recordadas figuran las series ‘Miami Vice’ y ‘227’, en esta última con el personaje de Eva Rawley.

Su trayectoria la convirtió en una figura reconocida del entretenimiento estadounidense y, según el recuerdo de sus hijos, su influencia también estuvo relacionada con los espacios que ayudó a abrir para otras modelos y diseñadoras negras.

La muerte de Toukie Smith deja el recuerdo de una artista que construyó una carrera en la moda y la televisión, más allá de la atención mediática que despertó su vida personal.

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