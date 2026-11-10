Por: Noticiero 90 minutos

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Andrés Cepeda, reconocido cantante colombiano con una trayectoria musical de más de tres décadas, confirmó que arribará a Cali para un concierto muy esperado el viernes 21 de mayo de 2027. Este evento hace parte de la gira nacional denominada LATITUDES, en la que el artista se propone revivir ante sus seguidores caleños aquellos éxitos que han definido su carrera, así como presentar su repertorio reciente. De acuerdo con la información publicada, el espectáculo se realizará en la Arena Cañaveralejo, escenario que se encuentra entre los principales referentes para eventos en vivo de la ciudad, con capacidad aproximada para 15.000 asistentes. Este lugar fue construido en 1957 y renovado en 2021, fortaleciéndose como un epicentro de cultura, música y turismo.

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La organización del concierto en Cali está en manos de La Divina, Arena Cañaveralejo y Páramo Presenta. Además, la operación de este escenario la realiza el Grupo Páramo en alianza con Live Nation a través de OCESA, con el objetivo de posicionarlo como lugar estratégico tanto para giras nacionales como internacionales.

La gira LATITUDES contempla un total de ocho conciertos en siete ciudades colombianas. El inicio del recorrido será el viernes 16 de abril en Néctar Arena de Ibagué. Luego, las siguientes paradas serán el sábado 1 de mayo en la Plaza de Toros de Manizales; el viernes 14 de mayo y sábado 15 de mayo en El Corazón de Bogotá Arena, con un segundo concierto dedicado al proyecto Big Band, homenaje a las grandes orquestas y los sonidos clásicos de Latinoamérica. Después, el turno será para Cali el viernes 21 de mayo, Pereira el sábado 22 de mayo en Expofuturo, Bucaramanga el viernes 28 de mayo en Cenfer, y finalmente Barranquilla el viernes 4 de junio en Puerta de Oro.

La venta de boletería para el evento en Cali iniciará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. y estará destinada al público hasta agotar existencias. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.co, según datos suministrados por los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empieza la venta de boletería para el concierto de Andrés Cepeda en Cali 2027?

La venta de entradas para el concierto de Andrés Cepeda en Cali 2027 comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 a. m. Los interesados podrán adquirir sus boletas hasta agotar existencias en la plataforma Ticketmaster.co, de acuerdo con los organizadores del evento.

¿Cuáles son las ciudades y fechas de la gira LATITUDES de Andrés Cepeda en 2027?

La gira LATITUDES de Andrés Cepeda en 2027 incluirá las siguientes ciudades y fechas: Ibagué (16 de abril, Néctar Arena), Manizales (1 de mayo, Plaza de Toros), Bogotá (14 y 15 de mayo, El Corazón de Bogotá Arena), Cali (21 de mayo, Arena Cañaveralejo), Pereira (22 de mayo, Expofuturo), Bucaramanga (28 de mayo, Cenfer) y Barranquilla (4 de junio, Puerta de Oro), de acuerdo con la información otorgada por los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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