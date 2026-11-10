El ‘influenciador’ Yeferson Cossio causó preocupación entre sus seguidores luego de publicar imágenes desde un servicio de urgencias. A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que reúne más de 10 millones de seguidores, mostró que nuevamente tuvo que acudir a una clínica por fuertes molestias abdominales.

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En el video se observa al creador de contenido paisa acostado en una camilla mientras atraviesa un episodio de dolor. Junto a la grabación escribió: “Otra vez pasando la noche por aquí”, sin entregar mayores detalles sobre lo que estaba ocurriendo.

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La publicación llamó la atención de sus fanáticos, pues hace pocos días Cossio ya había compartido que se encontraba en urgencias por una posible apendicitis.

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En aquella ocasión, el ‘influenciador’ contó que el personal médico le había canalizado y realizado una ecografía para determinar el origen de sus molestias. Sin embargo, no entregó información posterior sobre los resultados de los exámenes ni sobre un diagnóstico.

Su nueva aparición desde el centro asistencial despertó inquietud entre sus seguidores, quienes relacionaron los síntomas con el episodio anterior. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si ambas visitas a urgencias están relacionadas ni cuál es la causa de los dolores.

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En el video más reciente también se aprecia cómo Cossio conversa con una enfermera e intenta bromear con ella. Según se observa, el ‘influenciador’ le comenta que busca distraerse pensando en otra cosa para no concentrarse tanto en el dolor.

Después de compartir la grabación, el creador de contenido recibió numerosas reacciones de usuarios que manifestaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación. Varios de sus fanáticos esperan que los especialistas puedan identificar qué está provocando las molestias y que su estado de salud mejore en los próximos días.

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Yeferson Cossio también estuvo en medio de rumores sobre su relación

La reciente situación médica del ‘influenciador’ se conoce después de que estuviera involucrado en comentarios sobre una supuesta infidelidad a Carolina Gómez, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Cossio se pronunció para desmentir las versiones y explicar las imágenes que circulaban en redes sociales. Sin embargo, no aclaró cuál es la situación actual de su relación, lo que dio lugar a nuevas especulaciones entre sus seguidores.

Por ahora, el creador de contenido no ha entregado un diagnóstico sobre los dolores abdominales que lo llevaron nuevamente a urgencias. Sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización que comparta sobre su recuperación.

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