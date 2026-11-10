La salud de Bruce Willis continúa siendo motivo de preocupación para sus seguidores, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre los efectos de la demencia frontotemporal que padece. El actor estadounidense, recordado por protagonizar la saga ‘Duro de matar’, habría experimentado cambios importantes en su comportamiento y sus capacidades cognitivas, según un reporte publicado por el medio británico Daily Mail, que citó a una persona cercana a su entorno.

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De acuerdo con ese testimonio, el intérprete de 71 años pasa buena parte del tiempo desconectado de lo que ocurre a su alrededor y parece vivir en una realidad propia. Aunque percibe que su vida ya no es como antes, no tendría plena conciencia de la gravedad de su enfermedad. “Él sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan así. No habla de eso ni se queja mucho. Presiente que algo no anda bien, pero no lo comprende del todo. Vive en su propio mundo”, señaló la fuente.

El informante también describió transformaciones en la personalidad del artista. Según explicó, Willis está mucho más tranquilo y permanece callado durante largos periodos, en contraste con febrero de 2023, cuando todavía podía conversar un poco más y mantenerse activo. “A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre sano de mediana edad“, aseguró la fuente.

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Mientras avanza el deterioro provocado por la enfermedad, su esposa, Emma Heming Willis, se ha convertido en una de las principales responsables de organizar su atención y acompañarlo durante esta etapa. En septiembre de 2026, ella reconoció que la familia vive en un “estado constante de duelo”, debido a los cambios progresivos que experimenta el actor. También explicó que la demencia frontotemporal es devastadora porque va quitándole capacidades a quien la padece de manera gradual.

Para garantizar su bienestar, Willis permanece en una vivienda de un solo piso y cuenta con cuidadores presenciales durante las 24 horas del día. Según personas cercanas a la familia citadas en el reporte, mantener esta atención especializada representa un gasto superior a los 30.000 dólares mensuales. La misma fuente señaló que la fortuna del actor ha permitido afrontar esos costos, teniendo en cuenta que el seguro médico no cubriría buena parte de las necesidades.

Sus hijas también están pendientes de su estado y participan en el acompañamiento familiar, aunque la situación representa un proceso emocional difícil para todas. La familia ha tenido que adaptarse a una realidad distinta, marcada por los cambios que trae la enfermedad y la ausencia progresiva del Bruce Willis que conocían. Por ahora, sus seres queridos concentran sus esfuerzos en garantizarle atención permanente y las mejores condiciones posibles.

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