Mafe Walker volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por mostrar la transformación que ha tenido su rostro durante los últimos dos años. La reconocida creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió un antes y después de su apariencia en 2024 y 2026, publicación que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

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Las fotografías, difundidas también por la médica Diana Dussan, quien atendió a la ‘influencer’, permiten comparar los cambios en sus facciones. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la definición de la mandíbula y la armonía de los rasgos faciales.

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Mafe Walker mostró su antes y después en redes sociales

La publicación reúne dos imágenes de la creadora de contenido: una correspondiente a 2024 y otra tomada en 2026. La comparación despertó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron las diferencias en la apariencia de su rostro.

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Diana Dussan acompañó las fotografías con un mensaje en el que resaltó la evolución de la ‘influencer’ después de los tratamientos.

“2026 muestra una evolución que habla por sí sola: Mafe ahora luce un rostro más armónico, fresco y definido, sin perder su esencia”, escribió la especialista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra Diana Dussan | Rejuvenecimiento Facial (@clinicadianadussan)

¿Qué procedimientos estéticos se habría realizado Mafe Walker?

Según la información compartida por la médica, la exparticipante del ‘reality’ se sometió a una armonización facial y un diseño de Total Face, tratamientos que buscan equilibrar los volúmenes y mejorar la definición de distintas zonas del rostro.

A partir de las imágenes también surgieron comentarios sobre posibles cambios en el mentón, los labios, la mandíbula y los pómulos. Sin embargo, no todos esos procedimientos fueron detallados o confirmados individualmente por la especialista.

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Entre las diferencias que los usuarios identificaron están una mayor proyección del mentón, un contorno mandibular más definido y cambios en el volumen de los labios.

Las fotografías no pasaron desapercibidas y provocaron distintas opiniones entre los seguidores de la creadora de contenido. Mientras varios destacaron el resultado y le dejaron mensajes positivos, otros manifestaron sorpresa por la evolución de sus facciones desde 2024.

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