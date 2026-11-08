Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Festival Bogotá Short Film Festival, conocido como BOGOSHORTS, llega a su edición número 24 con una propuesta audiovisual diversa e incluyente que se desarrollará del 1 al 8 de diciembre. De acuerdo con información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se proyectarán más de 300 cortometrajes de más de 50 países, abarcando todos los géneros y conectando con públicos de diferentes edades e intereses. El evento promete una programación que va desde el entretenimiento familiar hasta profundas exploraciones sobre identidad, diversidad y tecnología.

Sigue a PULZO en Discover

En la competencia, BOGOSHORTS incluye 39 cortometrajes nacionales y 67 internacionales, junto a trabajos periodísticos, propuestas de realidad virtual, cine de género, y colecciones temáticas. También habrá programas especiales y fuera de competencia conformando una radiografía representativa del panorama actual del cortometraje mundial.

Uno de los espacios destacados es ChiquiSHORTS, dedicado al público infantil, con historias enfocadas en la imaginación y la aventura. Entre las animaciones y relatos se encuentra ‘El mandado’, de Ingrid Bonilla, enfocado en valores campesinos, y ‘KORINCO’, un universo creado por niños de Colombia, Corea del Sur e Indonesia, que promueve la diversidad cultural y la creatividad.

El cine de terror, la ciencia ficción y la fantasía tienen su lugar en la competencia F3 – Fanático Freak Fantástico, que agrupa quince cortometrajes internacionales. Aquí se exploran desde relatos inspirados en el folclore irlandés y andino, hasta el ciberfuturismo en la sección METRÓPOLIS: Cuerpos del futuro, con cortos que reflexionan sobre la relación entre el cuerpo femenino y la tecnología, inspirados por la icónica película de Fritz Lang de 1927.

El festival dedica un apartado especial a historias LGBTIQ+ en la colección Desidencias, abordando temas de identidad, diversidad y relaciones en contextos tan variados como fábricas o campamentos guerrilleros. Por otro lado, El amor es corto expone relatos sobre el amor, la separación y los cambios personales a partir de relaciones afectivas, mientras la colección Adolescentes explora las inquietudes de crecer a través de historias sobre la aceptación y el descubrimiento.

Para los entusiastas del humor, la Noche de Humor BOGOSHORTS ofrece una selección de seis cortos que usan la sátira, el absurdo y las situaciones cotidianas para provocar la risa y la reflexión, en colaboración con el festival vasco Humor en Corto. Además, la programación abarca competencias de ficción, documental, animación, experimental y videoclip, junto a cinco experiencias de realidad virtual, que llevan al público a interacciones inmersivas con historias reconocidas en festivales internacionales.

Los asistentes pueden consultar toda la programación en www.bogoshorts.com, donde encontrarán información detallada sobre cada evento y proyección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué películas y actividades destacan en el Festival BOGOSHORTS 2026?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el festival BOGOSHORTS 2026 presenta una selección de más de 300 cortometrajes de 50 países, en géneros como terror, ciencia ficción, comedia y documental. Se destacan propuestas como ‘El mandado’, ‘KORINCO’ y experiencias de realidad virtual, además de actividades enfocadas en públicos infantiles, adolescentes y adultos, mostrando así la amplitud y diversidad del evento.

¿Qué es la sección F3 – Fanático Freak Fantástico en BOGOSHORTS?

La sección F3 – Fanático Freak Fantástico es una competencia dedicada al cine de género, incluyendo terror, ciencia ficción y fantasía. Agrupa quince cortometrajes internacionales divididos en tres programas y explora desde criaturas folklóricas hasta historias de futurismo y transhumanismo, de acuerdo con lo presentado por el festival BOGOSHORTS para su edición astrológica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.