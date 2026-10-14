Por: El Espectador

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La duodécima edición del Festival Villa del Cine se realiza en Villa de Leyva y lleva por lema "Caminos del Tiempo", haciendo referencia tanto al calendario muisca como a las raíces culturales y territoriales de la zona. De acuerdo con información de El Espectador, el evento se extiende desde el miércoles 14 hasta el 17 de octubre, y su programación abarca una amplia oferta que incluye cine de ficción, cortometrajes, propuestas de realidad virtual y creaciones elaboradas con inteligencia artificial. El festival aspira a servir como plataforma de lanzamiento para nuevas voces cinematográficas y a propiciar la llegada de películas y proyectos a públicos diversos, ofreciendo oportunidades para los realizadores, según expresó Julián Díaz Velosa, director del festival, a ese medio.

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En total, 68 obras buscan reconocimiento en 14 categorías diferentes, mientras que otras 22 integran la selección oficial pero fuera de competencia. La curaduría contempla tanto óperas primas, es decir, primeras películas de directores nacionales e internacionales, como proyectos en desarrollo, videoclips y cortometrajes filmados incluso con dispositivos móviles o en formatos innovadores como el vertical. Entre las producciones destacadas figura Arenas, de John Bolívar Acosta, parte de la competencia de ópera prima nacional, cuyo estreno está programado para la noche inaugural en la Casa San Pedro Campestre. La ceremonia incluirá además una actividad ritual inspirada en la cosmovisión de los muiscas, así como la presentación del corto Amor a Primera Vista de Andrés Quintero.

El festival también proyectará largometrajes como Un poeta de Simón Mesa Soto y Llueve sobre Babel de Gala del Sol, dentro de la iniciativa Rumbo a los Macondo realizada en alianza con la Academia. Un capítulo especial de la agenda se centra en el patrimonio cinematográfico nacional, con la proyección de Aquileo Venganza, dirigida por Ciro Durán, acompañada de un homenaje al cineasta en el que participará Joyce Ventura.

No sólo las pantallas ocupan un primer plano en esta cita; los organizadores han dispuesto talleres, clases magistrales y espacios de encuentro entre creadores y público. Una de estas actividades, Claquetazo, invita a realizadores de Boyacá y Colombia a reinterpretar un mismo guion en cinco ejercicios creativos, con la presencia de la directora Mónica Cifuentes. Además, la Estación Iguaque promueve la retroalimentación de proyectos con especialistas y CineCamino ofrece un itinerario formativo a través de códigos QR.

Díaz Velosa resalta que el propósito fundamental es descentralizar y democratizar el acceso al arte, permitiendo que el cine se fortalezca y arraigue en regiones más allá de las grandes capitales, brindando a la comunidad historias y miradas diversas dentro de un espacio que valora la identidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas películas y cortometrajes compiten en el Festival Villa del Cine 2023 en Villa de Leyva?

Un total de 68 obras participan en calidad de competencia distribuidas en 14 categorías, sumando variedad entre películas, cortometrajes y otros formatos innovadores. Además, 22 producciones integran la selección oficial fuera de competencia, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué actividades de formación incluye el Festival Villa del Cine en Villa de Leyva?

La programación formativa contempla talleres, clases magistrales, paneles, encuentros de retroalimentación en Estación Iguaque, así como la iniciativa Claquetazo, donde diferentes cineastas reinterpretan un mismo guion. A esto se añade CineCamino, que utiliza códigos QR para guiar las actividades educativas del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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