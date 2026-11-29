Willy García recordó su paso por el Grupo Niche como una de las etapas más importantes de su trayectoria artística, una experiencia que marcó su camino musical y le permitió alcanzar una mayor proyección internacional.
Durante su permanencia en la agrupación, bajo la dirección del maestro Jairo Varela, tuvo la oportunidad de interpretar canciones que se convirtieron en grandes éxitos de la salsa colombiana, entre ellas ‘Gotas de lluvia’, ‘La magia de tus besos’ y ‘Busca por dentro’.
🎶🌟 ¡Una etapa que marcó su camino musical! Willy García recuerda su paso por el Grupo Niche como una oportunidad que transformó su carrera. Bajo la dirección del maestro Jairo Varela, interpretó grandes éxitos como 'Gotas de lluvia', 'La magia de tus besos', 'Busca por dentro',… pic.twitter.com/nbN04Jvstz
— Canal Capital (@CanalCapital) November 29, 2026Lee También
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El cantante destacó los aprendizajes que obtuvo durante esos años, tanto en el ámbito profesional como personal, y reconoció la importancia que tuvo la agrupación en el desarrollo de su carrera.
Su paso por el Grupo Niche representó una oportunidad para fortalecer su talento, ganar reconocimiento y llevar su voz a escenarios internacionales.
A través de este recuerdo, García resaltó el legado musical de una de las agrupaciones más representativas de Colombia y la huella que dejó en su vida artística.
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