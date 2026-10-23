Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 23 de octubre, Cali fue escenario de una celebración singular: el Día Mundial del Pandebono, una fecha que resalta la relevancia de este amasijo tradicional para la identidad y la economía del Valle del Cauca. El festejo se llevó a cabo en la Plazoleta Jairo Varela, reuniendo a panaderías locales, artistas y ciudadanía en una experiencia que mezcló la tradición culinaria con presentaciones musicales y actividades para toda la familia, según información de Noticiero 90 Minutos.

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Esta conmemoración, que llegó a su cuarta edición, tuvo como epicentro la cultura alrededor del pandebono, un alimento cuya historia está vinculada a la antigua hacienda El Bono, en el municipio de Dagua. Allí, según la tradición recogida en el informe, fue donde por primera vez se preparó el pandebono, amasijo que con los años pasó de ser una receta local a convertirse en símbolo regional que acompaña la mesa de los vallecaucanos.

De acuerdo con Alexander Pérez, panadero invitado al evento, la preparación del pandebono inicia en la madrugada, cuando se pesan cuidadosamente ingredientes fundamentales como queso, almidón, areparina, leche y mantequilla. Esa técnica artesanal es parte del secreto que mantiene la calidad y sabor característicos del producto, asegurando su presencia cotidiana en la gastronomía local.

El festejo de este año, liderado por RCN, seleccionó a nueve panaderías ganadoras y ofreció una amplia programación que incluyó presentaciones de destacados músicos como Giovanni Ayala, Charlie Cardona y Javier Vásquez, así como de exintegrantes del Grupo Niche, fusionando la salsa con los sabores del Valle.

Un aspecto sobresaliente de la jornada es el peso económico del pandebono en la región. Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali citadas por el medio, existen 1.855 panaderías en la ciudad, lo cual representa el 88% del total de estos negocios en el Valle del Cauca. Estos establecimientos generan ingresos mayores a 650.000 millones de pesos y crean alrededor de 32.000 empleos directos, evidenciando cómo este producto trasciende la tradición para aportar de manera significativa al desarrollo económico departamental.

Así, el Día Mundial del Pandebono sirvió no solo para compartir y disfrutar de uno de los símbolos culinarios del Valle, sino también para homenajear a quienes conservan viva su tradición y dinamizan la economía local.

¿Cuál es la historia del pandebono y cómo surgió en el Valle del Cauca?

De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, el origen del pandebono está relacionado con la antigua hacienda El Bono, ubicada en Dagua, donde, según la tradición popular, se empezó a preparar este amasijo. Con el tiempo, el pandebono pasó a ser parte esencial de la cultura y gastronomía vallecaucana.

¿Cuántas panaderías hay en Cali y cómo contribuyen a la economía local?

Según datos de la Cámara de Comercio de Cali recogidos en el informe referenciado, Cali cuenta con 1.855 panaderías, equivalentes al 88% de estos negocios en el Valle del Cauca. El sector reporta ingresos superiores a 650.000 millones de pesos y genera cerca de 32.000 empleos directos, subrayando el impacto económico del pandebono en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.