Hay un momento en el que uno siente que la casa se quedó pequeña.

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Abres el clóset y ya no sabes dónde guardar otra prenda. Las cobijas ocupan medio armario, los pantalones están amontonados y cualquier superficie termina convertida en un lugar provisional para guardar cosas.

Eso me estaba pasando y, antes de pensar en comprar otro mueble, decidí probar algo mucho más sencillo: buscar formas de aprovechar mejor el espacio que ya tenía.

Terminé encontrando tres productos que solucionan problemas diferentes y que, juntos, me ayudaron a organizar mucho mejor la casa.

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El problema más grande: las cobijas y la ropa de cama

Organizadores de almacenamiento al vacío para ropa de cama

Si hay algo que ocupa muchísimo espacio en una casa son las almohadas, edredones, cobijas y ropa de cama.

El problema es que son objetos que necesitamos, pero que pasan buena parte del tiempo guardados. Tenerlos simplemente doblados dentro de un armario significa desperdiciar bastante espacio.

Por eso me llamaron la atención estas bolsas de almacenamiento, diseñadas para guardar prendas, almohadas, edredones y otros textiles, ayudando a reducir el volumen que ocupan.

En mi caso, las usaría especialmente para todo aquello que no necesito tener disponible todos los días.

El cambio está en dejar de guardar volumen y empezar a guardar solamente lo necesario.

Organizadores de almacenamiento al vacío para ropa de cama

El clóset: dejar de apilar pantalones

Organizador multifuncional para pantalones y ropa

Después estaba el problema del clóset.

Los pantalones son de esas prendas que parecen no ocupar demasiado cuando están dobladas, pero cuando tienes varios terminan formando una montaña difícil de organizar.

Este organizador permite colgar varias prendas aprovechando un mismo espacio vertical, algo que puede resultar especialmente útil cuando el clóset tiene poco espacio disponible.

En lugar de tener los pantalones unos encima de otros, puedo mantenerlos separados y visibles.

Y descubrí que organizar mejor no siempre significa tener menos ropa: a veces significa aprovechar la altura en lugar de seguir ocupando espacio hacia los lados.

Ese espacio muerto que nunca sabía cómo aprovechar

Organizadores deslizantes Sevenblue

El tercer cambio fue aprovechar esos pequeños espacios que normalmente quedan desperdiciados.

Los organizadores deslizantes pueden servir para crear almacenamiento adicional en zonas como debajo del lavaplatos, dentro de gabinetes o en otros espacios donde resulta difícil acceder a las cosas que quedan al fondo.

Este tipo de solución me parece especialmente útil porque no necesita convertir toda la casa en un proyecto de remodelación.

Simplemente agrega un lugar específico para las cosas que antes terminaban amontonadas o escondidas.

Organizadores deslizantes Sevenblue

La solución no era tener más espacio

Después de probar estas opciones entendí algo que parece obvio, pero que muchas veces olvidamos:

no siempre necesitamos más espacio; necesitamos aprovechar mejor el que ya tenemos.

Las bolsas me ayudaron a reducir el volumen de los textiles que no utilizo todos los días, el organizador de pantalones me permitió aprovechar mejor el clóset y los cajones deslizantes convirtieron espacios difíciles de usar en almacenamiento funcional.

Y lo mejor es que ninguno implica comprar un mueble nuevo o hacer una remodelación.

A veces, recuperar espacio en casa empieza simplemente por dejar de guardar las cosas de la misma manera en que siempre las hemos guardado.

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