Un portarrollos que también decora

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El papel higiénico es un elemento indispensable en cualquier baño, pero su almacenamiento no tiene por qué ser aburrido. El portarrollos de VELENTI, con su particular diseño de ovejas, convierte un objeto cotidiano en un detalle decorativo que puede darle un toque divertido al espacio.

Además de servir para mantener varios rollos organizados, su diseño puede convertirse en uno de los elementos que más llame la atención en el baño.

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Un cuadro minimalista para darle personalidad

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No todo tiene que ser funcional cuando se trata de decorar el baño. Este cuadro con una ilustración minimalista en blanco y negro puede convertirse en un punto focal para una pared que normalmente estaría vacía.

El dibujo representa un rostro haciendo el gesto de silencio y, gracias a su diseño sencillo, puede combinar con diferentes estilos de decoración sin recargar el espacio.

Es una alternativa para quienes quieren darle al baño un toque más moderno, artístico y hasta un poco divertido. 🖼️

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Una lámpara para crear un ambiente diferente

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La lámpara calentadora de velas de GODONLIF puede complementar la decoración y ayudar a crear una atmósfera más cálida y relajante.

Su diseño funciona como un elemento decorativo por sí mismo y puede ser una buena opción para quienes buscan convertir el baño en un espacio con sensación de spa, especialmente durante una rutina de relajación.

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Pequeños detalles que cambian un espacio

Decorar el baño no significa necesariamente cambiar muebles, pisos o paredes. A veces, un accesorio llamativo, una pieza de arte y una iluminación diferente son suficientes para transformar la apariencia del espacio.

La idea es combinar productos funcionales con elementos que tengan personalidad para conseguir un baño que, además de práctico, tenga un estilo propio.

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