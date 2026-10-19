El ingreso mensual de un hogar determina el valor de la vivienda que puede comprar en Colombia, según un ejercicio de capacidad de financiación para 2026.

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Una familia que gana $3 millones al mes podría adquirir un inmueble de aproximadamente $157 millones, mientras que otra con ingresos de $10 millones podría aspirar a una vivienda de $524 millones.

El cálculo contempla una tasa de interés del 12 %, una cuota mensual equivalente al 40 % de los ingresos familiares y una cuota inicial del 30 % del valor del inmueble.

Bajo estos supuestos, un hogar que recibe $3 millones tendría que pagar una cuota mensual de $1,2 millones, acceder a un crédito de $110,1 millones y reunir $47,2 millones para la cuota inicial.

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Para familias con ingresos de $6 millones, el valor de la vivienda podría alcanzar $314,5 millones, mientras que quienes ganan $8 millones podrían comprar un inmueble de $419,3 millones.

En hogares con ingresos de $12 millones, la capacidad de compra subiría a $628,9 millones.

Sin embargo, estas cifras son estimaciones y no garantizan la aprobación de un préstamo. Las entidades financieras también evalúan las deudas vigentes, el historial crediticio, el plazo del crédito y la capacidad de pago.

Además, el ahorro disponible y los subsidios pueden facilitar la compra. La tasa de interés, el tipo de financiación y las condiciones de cada banco también influyen en el monto que finalmente puede financiar una familia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.