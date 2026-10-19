MC Armor, empresa colombiana fundada por Miguel Caballero, proyecta cerrar 2026 con ventas cercanas a US$ 50 millones, impulsada por la demanda internacional de sus prendas y productos de protección balística.

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La compañía fabrica sus productos en una planta ubicada en Cota, Cundinamarca, desde donde abastece a fuerzas militares, dignatarios y organismos de seguridad de 33 países.

Aunque Colombia consume alrededor de 25.000 chalecos al año, MC Armor tiene capacidad para producir cerca de 240.000 chalecos, 36.000 placas militares y 12.000 cascos anualmente.

Cerca del 80 % de su producción está destinada a mercados internacionales. Para este año, la empresa espera vender aproximadamente 200.000 chalecos.

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Brasil, México y Estados Unidos son los principales mercados que busca fortalecer.

En México, la compañía ya tendría una participación cercana al 7 %, mientras que en Estados Unidos enfrenta un mercado mucho más grande, con un consumo estimado de un millón de chalecos al año.

La empresa también prepara nuevas inversiones por más de $ 10.000 millones. Entre ellas están una prensa para placas, con un costo superior a $ 5.000 millones, y otra para cascos blindados, que entraría en operación en mayo de 2027.

MC Armor asegura que destina cerca del 40 % de sus utilidades a innovación y tecnología.

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