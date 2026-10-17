Por: VALORA ANALITIK

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El debate sobre la definición del salario mínimo en Colombia para el próximo año comenzó temprano: el gobierno De la Espriella ya empezó a reunir en la mesa de concertación a empresarios, trabajadores y expertos.

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Para el Gobierno, el ajuste debe basarse en criterios técnicos rigurosos y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente alto como para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.

gobierno De la Espriella el aumento del salario mínimo en Colombia

El gobierno De la Espriella ha establecido que, para definir el salario mínimo en Colombia de 2027, se tendrán en cuenta únicamente criterios técnicos. Por ello, el aumento se calcularía con base en la inflación proyectada para 2026 y el dato de productividad laboral.

Un informe de JP Tactical muestra que la discusión sobre el salario de los trabajadores en 2027 empieza a tomar forma, con estimaciones que apuntan a un aumento cercano al 8 %, considerando una inflación proyectada de alrededor del 7 % y un punto adicional por productividad.

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“Bajo ese escenario, el salario básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.890.977 y, si el auxilio de transporte aumentara en la misma proporción, el ingreso mensual total alcanzaría cerca de $2.160.000”, señala el análisis.

JP Tactical recuerda que el Gobierno ha pedido prudencia en la negociación y ha señalado que los incrementos deberían estar alineados con la productividad.

Al mismo tiempo, los analistas advierten que aumentos excesivos podrían elevar los costos laborales, afectar la contratación y profundizar la informalidad, que actualmente supera el 54 %.

Pago del salario mínimo en Colombia del 2027

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Esa misma postura ha sido defendida por el Banco de la República, que explica que buena parte de la inflación, más alta de lo previsto este año, se debe al aumento excesivo del salario mínimo en Colombia para este año.

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