El aumento del salario mínimo para 2027 todavía está pendiente, pero las proyecciones económicas permiten calcular cuánto dinero recibirían los trabajadores después de los aportes obligatorios a salud y pensión. La diferencia entre el sueldo anunciado y el que finalmente queda disponible depende de esos descuentos y de si la persona tiene derecho al auxilio de transporte.

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(Vea también: Hay novedad con el salario mínimo en Colombia de 2027 y dan una cifra clave: 7 %)

Uno de los escenarios analizados contempla un incremento del 8,5 % frente al salario básico vigente en 2026. Bajo esa hipótesis, el sueldo mensual pasaría de $1.750.905 a cerca de $1.899.732, antes de aplicar las deducciones correspondientes a seguridad social.

La cifra no representa una decisión oficial ni anticipa el resultado de la negociación salarial. Es un ejercicio para estimar el ingreso de los trabajadores si el ajuste para el próximo año se ubicara en ese porcentaje.

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Los empleados dependientes aportan el 4 % de su salario básico a salud y otro 4 % a pensión. En conjunto, estos conceptos representan una deducción del 8 % sobre el sueldo, sin incluir el auxilio de transporte en esa base de cálculo.

Si el salario básico llegara a $1.899.732, como plantea el escenario de aumento del 8,5 %, los descuentos mensuales serían los siguientes:

Salud: $75.989 aproximadamente.

$75.989 aproximadamente. Pensión: $75.989 aproximadamente.

$75.989 aproximadamente. Total de descuentos: $151.978.

Al restar esos aportes, el trabajador recibiría cerca de $1.747.754 mensuales por concepto de salario básico neto, antes de considerar otras deducciones que puedan aplicar en casos particulares.

¿Cuánto quedaría con el auxilio de transporte?

Para calcular el ingreso mensual completo también se debe tener en cuenta el auxilio de transporte, cuando el trabajador tenga derecho a recibirlo. Este pago se reconoce por separado y no está sujeto a los descuentos de salud y pensión mencionados.

En el mismo ejercicio, si el auxilio de transporte aumentara un 8,5 % frente a los $249.095 fijados para 2026, llegaría a unos $270.268 en 2027.

Al sumar ese valor al salario básico después de los descuentos, el ingreso mensual en efectivo rondaría los $2.018.022. Este resultado depende de que se cumplan ambas proyecciones: el aumento del 8,5 % para el salario básico y un ajuste equivalente para el auxilio.

¿Cuándo se conocerá el salario mínimo definitivo?

El monto oficial para 2027 aún debe definirse mediante el proceso de concertación entre representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno. Si no se alcanza un acuerdo, la cifra se establecerá por la vía prevista en la legislación.

Por ahora, los cálculos permiten dimensionar cómo cambiaría el dinero disponible bajo un posible aumento, pero no constituyen una confirmación del sueldo que regirá el próximo año. El resultado final también dependerá del valor que se establezca para el auxilio de transporte.

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