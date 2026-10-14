Diciembre trae una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores colombianos: la prima de servicios. Este pago representa un ingreso adicional para millones de empleados con contratos formales y puede servir para cubrir gastos, ahorrar o pagar deudas.

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¿Cuándo pagan la prima de diciembre de 2026 en Colombia?

La prima corresponde a un mes de salario por cada año trabajado, aunque el valor cambia cuando la persona no permaneció vinculada durante todo el periodo. La prestación se entrega en dos pagos durante el año: uno antes del 30 de junio y otro que debe llegar, como máximo, el 20 de diciembre.

Para saber cuánto dinero recibirá en esta segunda entrega, existe una fórmula sencilla. Primero se toma el salario base y se suma el auxilio de transporte cuando corresponda. Después, ese resultado se multiplica por los días trabajados y la cifra se divide entre 360.

Así, un trabajador que durante 2026 recibe el salario mínimo de 1.750.905 pesos y un auxilio de transporte de 249.095 pesos tendría una base de 2.000.000 de pesos para calcular la prestación.

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Si esa persona trabajó durante seis meses, equivalentes a 180 días, el cálculo sería de 2.000.000 de pesos multiplicados por 180 y divididos entre 360. El resultado sería una prima de 1.000.000 de pesos.

La cifra, sin embargo, puede cambiar dependiendo del tiempo que lleve el trabajador en la empresa y de los conceptos que hagan parte de la base para el cálculo. La prestación está dirigida a empleados vinculados mediante contratos laborales formales, entre ellos los de término fijo, término indefinido y obra o labor.

Para quienes esperan este dinero en diciembre, el plazo máximo para el segundo pago es el 20 de diciembre. La prestación puede convertirse en un respaldo importante para los gastos de fin de año, aunque también puede destinarse al ahorro, el pago de obligaciones o una inversión.

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