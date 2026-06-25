La prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026 en Colombia deberá ser pagada por los empleadores a más tardar el martes 30 de junio, según lo establece el Código Sustantivo del Trabajo.

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Esta prestación social es obligatoria para quienes tengan contrato laboral y equivale a 30 días de salario por año trabajado, divididos en dos pagos: uno en junio y otro dentro de los primeros 20 días de diciembre.

El valor de la prima se reconoce de forma proporcional al tiempo laborado. Así, quienes trabajaron todo el semestre recibirán el equivalente a 15 días de salario, mientras que quienes ingresaron durante ese periodo obtendrán un monto proporcional.

Para calcularla se aplica la fórmula: salario mensual multiplicado por los días trabajados y dividido entre 360. Si el empleado recibe auxilio de transporte y tiene derecho a este beneficio, también debe incluirse en la liquidación.

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La obligación aplica a empleados con relación laboral formal, incluidos trabajadores del servicio doméstico y conductores de servicio familiar.

No cobija a contratistas por prestación de servicios, independientes ni trabajadores con salario integral.

Si el empleador no realiza el pago dentro del plazo, el trabajador puede reclamar inicialmente ante la empresa y, de persistir el incumplimiento, acudir al Ministerio del Trabajo o a la jurisdicción laboral. En algunos casos, el retraso podría derivar en indemnizaciones establecidas por la ley.

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