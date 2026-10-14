Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra en pleno desarrollo de la denominada "ley de rescate económico", un proyecto clave que ha sido tema principal en las recientes reuniones del mandatario junto a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. De acuerdo con la información revelada por El Espectador, estos encuentros tienen como objetivo consolidar la nueva estrategia económica del país tras el acuerdo alcanzado en el Congreso para presentar la ponencia del presupuesto correspondiente al año 2027.

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En medio de manifestaciones organizadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el presidente sostuvo también un encuentro con el contralor Jorge Eliécer Laverde. La presencia del jefe de este órgano de control fiscal, quien incluso visitó al presidente el día de su elección, subraya la relevancia del control y supervisión en este proceso de reorganización económica.

El núcleo de las actuales reuniones presidenciales está orientado a redefinir varios aspectos clave del manejo fiscal. Según lo planteado en la ponencia presentada al Congreso, se prevé una significativa reducción del servicio de la deuda en COP 8,4 billones, así como la modificación de los recursos destinados a subsidios de energía y gas, los cuales pasarían a COP 3 billones. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha liderado este proceso, destacando la propuesta de "sostenimiento fiscal" que evita el término 'reforma tributaria', pero reconoce las dificultades económicas actuales.

En este contexto, el monto del presupuesto se elevó a COP 634,9 billones, cifra que fue sometida a críticas incluso en filas oficialistas, aunque finalmente las comisiones económicas dieron su visto bueno tanto al monto general como a su distribución. Ahora, el reto es que las plenarias del Congreso aprueben el articulado antes del 20 de octubre, de lo contrario, el presidente podría decretar el presupuesto en los términos ya definidos.

Por su parte, el vicepresidente Restrepo tendrá un papel central en la captación de inversión extranjera. Según El Espectador, liderará las denominadas "Milagro Weeks", jornadas que buscan ofrecer a inversionistas un portafolio compuesto por 176 proyectos, 37 de ellos prioritarios, abarcando sectores estratégicos como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La primera de estas jornadas tendrá lugar el 16 de noviembre en Nueva York, bajo la coordinación directa desde Colombia del presidente De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios al presupuesto de Colombia propuso el gobierno de Abelardo de la Espriella en 2027?

El gobierno incluyó en su ponencia ante el Congreso una reducción del servicio de la deuda por COP 8,4 billones y modificó el monto asignado para subsidios de energía y gas a COP 3 billones. Además, el presupuesto general se elevó a COP 634,9 billones, distribución que generó algunas críticas pero fue aprobada por las comisiones económicas, según información de El Espectador.

¿Qué son las 'Milagro Weeks' anunciadas por la Presidencia y cuál es su objetivo?

Las 'Milagro Weeks' son jornadas diseñadas para atraer inversión extranjera a Colombia, presentando un portafolio de 176 proyectos en sectores clave, con 37 proyectos prioritarios. La primera edición se desarrollará en Nueva York y estará liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, como parte de la estrategia del gobierno para potenciar las finanzas estatales y el crecimiento económico, según El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.