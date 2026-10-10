Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa desarrollando la estrategia llamada "Milagro Week", un plan articulado con el presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer las inversiones desde el extranjero hacia Colombia. De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, Restrepo ya ha definido parte de la hoja de ruta de este ambicioso proyecto, cuyos primeros pasos se dieron tras la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evento en el que presentó la iniciativa a varios sectores empresariales y financieros internacionales.

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Según expresó Restrepo, el objetivo principal de "Milagro Week" consiste en promover una amplia apertura económica para Colombia en mercados extranjeros. Para lograrlo, durante su reciente visita a Nueva York, a finales de septiembre, el vicepresidente sostuvo más de 300 encuentros con empresarios y representantes de la banca multilateral. En esos espacios, Restrepo indicó que buscó explorar nuevas alternativas de inversión para el país, presentando oportunidades concretas en diferentes sectores económicos.

En el desarrollo de este plan, uno de los pasos clave será la organización de la primera edición de "Milagro Week" en la ciudad de Nueva York, cuya realización está prevista para el 16 de noviembre. Antes de este evento internacional, José Manuel Restrepo ha trazado un cronograma de reuniones en distintos departamentos del país con el propósito de identificar propuestas atractivas que puedan llevarse a ese escenario global. La siguiente escala será en el departamento del Tolima, donde, como lo afirmó el vicepresidente, se buscará resaltar las oportunidades de inversión del territorio para que sean presentadas en Nueva York.

Restrepo subrayó que en Ibagué se llevará a cabo un encuentro en el que participarán la Cámara de Comercio local, la agencia ProTolima y representantes del sector productivo del departamento. El vicepresidente afirmó que el propósito es contribuir al proyecto denominado "el milagro de Colombia", enfocado en sectores como tecnología, infraestructura y conocimiento, los cuales se construirán a partir de las oportunidades que surjan desde los territorios.

Esta estrategia pretende impulsar, en paralelo, un crecimiento económico del 6 % para la economía colombiana. Además, de acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente y del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, ya se ha consolidado un portafolio con más de 70 proyectos, los cuales serán presentados a empresarios internacionales con la meta de abrir el mercado colombiano. Gómez Amín fue enfático en que no basta con tener buenos proyectos; la clave está en llevarlos a cabo efectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la "Milagro Week" impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La "Milagro Week" es una estrategia liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la atracción de inversiones extranjeras hacia Colombia. Consiste en la identificación y promoción de oportunidades de inversión en distintos sectores económicos del país, que serán presentadas en encuentros internacionales como el programado en Nueva York, buscando así la apertura económica de Colombia en mercados externos.

¿Cómo se está preparando el departamento del Tolima para participar en la "Milagro Week"?

El departamento del Tolima, según lo informado por el vicepresidente Restrepo, será una de las principales regiones en presentar propuestas de inversión durante la "Milagro Week". Se prevé que un evento en Ibagué reúna a la Cámara de Comercio, la agencia ProTolima y representantes del sector productivo para seleccionar y consolidar los proyectos que serán exhibidos ante empresarios internacionales, enfocándose en sectores como tecnología y infraestructura.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.